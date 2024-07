Ahogy arról részletesen beszámoltunk, kedden délután elkezdte a felkészülést az NB I.-es női kézilabda-bajnokságba frissen feljutott Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia együttese. A kézilabdás lányok teljes erőbedobással vetették bele magukat a munkába, amit a hőség sem könnyít meg számukra. A kemény és izzasztó alapozótréningek között azért egy kis pihenésre is jut idő: a játékosok az edzőfelszereléseket fürdőruhára cserélték, és a kánikula adta előnyöket kihasználva strandoltak egyet a határ mellett található, de a magyarok között is népszerű Rohonci-tónál. A közös programról az SZKKA Instagram-oldalára egy fotót is feltöltöttek.