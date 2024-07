Idén is Szombathelyt és Magyarországot képviselte Makarskában az SZKKA, amelynek fiataljai már sokadik alkalommal mérették meg magukat a horvátországi nemzetközi utánpótlástornán. A megérkezés után nem sokkal már bele is vetette magát a küzdelmekben a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia U15-ös, U14-es és U13-as csapata a horvát tengerparton.

Az SZKKA korosztályos csapatai Makarskában

Fotó: SZKKA

Az U15-ös gárda egy szoros, a lengyel Bukowia elleni 20-25-ös vereséggel, majd egy a szlovén RK Olimpija elleni 25-14 győzelemmel kezdett. Az idősebbek között szereplő U14-esek első sikere egy darabig váratott magára, mivel a lengyel Pogon Zabrze (4-34) és a szintén lengyel Zvezda Logatec (14-26) ellen is kikapott, míg az U13-as lányok két elsöprő győzelemmel rajtoltak: a házigazda horvát ZRK Makarskát 22-3-ra, az osztrák HYPO NÖ II. gárdáját pedig 19-4-re verték. Másnap bejutott a legjobb nyolcba az U15-ös és az U13-as együttes is a horvátországi nemzetközi utánpótlástornán, az idősebbek között szereplő U14-esek pedig a 13-16. helyért játszhattak tovább. Az U15-ösök a horvát RK Multinorm Cernát 30 góllal ütötték ki (41-11), az U13-asok a szlovén RK Olimpiját múlták felül magabiztosan 21-9-re. Az U14-es alakulat a horvát ZRK Knintől 14-17-re kapott ki. Az SZKKA U13-as és U15-ös csapata is sikerrel vette a negyeddöntőt, előbbi a horvát ZARK Split 13-7-re, utóbbi a lengyel Pogon Zabrzet 23-19-re győzte le. Az elődöntőt is szépen hozták a lányok: az U13-asok a lenygel Pantery Dopievot 16-13-ra, míg az U15-ösök a horvát ZRK Izolát 20-10-re verték. A döntőkben ugyan az U13-as és U15-ös csapatnak sem sikerült nyerni, de egy ilyen menetelés végén az ezüstérem is szépen csillog a makarskai nemzetközi utánpótlástornán. Az SZKKA U13-as gárdáját az osztrák Hypo NÖ együttese egyetlen gólla gyűrte le 20-21-re.

- Hosszú út végére értünk. Hihetetlen nagyot küzdöttek a lányok, minden dicséretet megérdemelnek. A csapatunk jelesre vizsgázott, úgy érzem, ezt a győzelmet elvették a lányoktól - fogalmazott a döntő után az SZKKA honlapján Debreczeni György edző.

Az U15-ösök pedigkét góllal kaptak ki 21-23-ra a lengyel UKS Bukowiától. A rendes játékidő 20-20-as eredménnyel zárult, végül hetesekkel veszítették el a szombathelyi lányok a finálét.