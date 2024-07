Ezután Pődör Zoltán ismertette az előttünk álló NB I.-es bajnoki szezon legfőbb célkitűzését, ami nem más, mint a biztos bennmaradás. Véleménye szerint az elit csapatok mögött várhatóan 10 hasonló képességű együttes csatázik majd. Leszögezte, az SZKKA-nak hazai pályán hozni kell a hazai rangadóit.

A szurkolók ígéretet tettek hogy nyolcadik játékosként támogatják a lányokat idén is. Pődör Zoltán kitért arra is, hogy szerencsére jó sorsolást kaptak, de nem szabad egyetlen csapatot sem félvállról venni. A klubvezető örömét fejezte ki, hogy hazai páylán kezdhetik a bajnokságot a Békéscsaba ellen, mert van némi elszámolnivalójuk a vasiaknak a viharsarkiakkal szemben. Hozzátette azt is, a klubmenedzsment dolgozik azon, hogy a sportkomplexum csarnokában is játszhasson az SZKKA az Aréna mellett. A szurkolók érdeklődtek Pankotai Luca és Dombi Luca hogyléte felől is. Előbbi elmondta, hogy sérülése után már edzésbe állt, utóbbinak a visszatérésére még október-novemberig biztosan várni kell, mivel csak most kezdte el a könnyített futó és kondicionalis tréningeket. Milyen játék várható a dán edzőtől? - tette fel a kérdést a szurkolók egyike.