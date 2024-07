Nemzetközi szinten is jegyzett játékosok, többségében válogatott kézilabdázók érkeztek Szombathelyre. A japán válogatott jobb szélső, Akiyama Natsumi Kisvárdáról tette át székhelyét Vasba, de rajta kívül a brazil válogatott kapus, Naira Morgana Mendes De Almeida, a fiatal észak-macedón beáló, Ivana Djatevska, a szlovák válogatott átlövő Karin Bujnochova, a horvát portás, Petra Marinovic és az Eb-bronzérmes montenegrói balkezes átlövő, Djurdjina Malovic is az SZKKA-t választotta. Távozott Christe Dalma, Pálffy Anna és Böhm Nikolett.

- Minden egyes játékos, aki az elmúlt hetekben ide érkezett, alapos kutatómunka után kapott tőlünk ajánlatot - ismertette Pődör Zoltán. - Feltérképeztük, hogy illenek-e a csapatba, nemcsak szakmai alapon, hanem emberi kvalitásaik szerint is. Akinél lehetett, mindenkinél érdeklődtem felőlük, lehetett az edző, vagy csapattárs, de találkoztunk egyesekkel személyesen is, hogy meggyőződjünk róla, valóban illenek a mi koncepciónkba. Mindenképpen olyan együttest igyekeztünk összerakni, amelyben az újak jó hatással lesznek a helyi, jó menatlitású kézilabdázók teljesítményére. Azt tudni kell, hogy a szombathelyi egy dolgozni akaró csapat, tehát nálunk az a menő, aki minél többet dolgozik, minél többet tesz a közösbe a pályán. Ez a mentalitás viheti előbbre és előbbre a gárdát az NB I.-ben, le akarjuk győzni közvetlen riválisainkat. Abban bízom, hogy minden játékos egyénileg is megtalálja számításait ebben a csapatban és meg tudják mutatni, helyük van az NB I.-ben.

Kissé furcsának tűnhetett, hogy a történelmi, hibátlan NB I/B.-s szezon után elváltak a klub és a korábbi vezetőedző, Vida Gergő útjai, ám ennek is megvan a magyarázata.

- Az NB I.-re készülve egyáltalán nem szerepelt előzetes terveink között az edzőváltás, ami színtiszta szakmai döntés volt, mivel egy olyan váratlan esemény történt, amit szakmailag nem tudtam máshogy lereagálni. Ezért kellett változtatni. Nagyon örülök Bo Rudgaard Olsen érkezésének, mivel egy elismert dán szakembert sikerült magunknak megnyerni. Hiszem, hogyvele nemcsak a szombathelyi, hanem a komplett magyar kézilabda is nyerni fog - zárta rövidre a kérdést a klubvezető.

A lányok menetrendjében a felkészülés második hetétől kezdve számos edzőmérkőzés is szerepel. A felkészülési meccsek pontos időpontjairól hamarosan tájékoztatja a klub szurkolóit, annyi azonban bizonyos, hogy jövő héten szerdán a Hypoval mérkőzik meg először az SZKKA.