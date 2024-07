A Forbes a listával azt kívánja megmutatni, hogy a 2021 szeptembere óta "nemzetközi eredményeket elért, aktív magyar sportolók közül ki az, aki a leginkább tud olyan énmárkát építeni, amivel plusz bevételeket képes magának generálni - illetve azt, hogy ki az, akiben erre nagy a potenciál". A gazdasági lap viszont kiemelte, azt nem mutatja meg a névsor, hogy kik keresnek a legjobban. Az idei listán komoly túlsúlyban vannak a labdarúgók, a 25 legértékesebb sportoló közül tíz futballista, ami nem véletlen. A cikk kiemelte, "megkérdőjelezhetetlen tény", hogy a labdarúgás továbbra is a legnagyobb tömeget megmozgatni képes sportág, ezen felül pedig a magyar válogatott nagyot lépett előre az elmúlt években: egymás után három Európa-bajnokságra is kijutott, a vizsgált időszakban pedig produkált egy 14 meccses veretlenségi szériát és Angliában győzte le tétmeccsen 4-0-ra az angolokat, "egyenes ágon jutott ki a mostani Eb-re - és közben rég látott egységbe forrt a csapat, a szakmai stáb és a szurkolótábor". A Forbes szerint a nemzeti csapat folyamatosan termelte ki magából a "jó sztorikat" és közben "megjelent a színen egy szupersztár karakter is, a Liverpoolba szerződő csapatkapitány, Szoboszlai Dominik". A mostani listavezető három éve Hosszú Katinkával holtversenyben állt az élen.



Szoboszlai Dominik áll a lista élén Fotó:Nemzeti Sport/Koncz Márton



A legutóbbi olimpia bajnokai közül a háromszoros ötkarikás aranyérmes Szilágyi Áron nagyot ugrott a 2021-es rangsorhoz képest és második a jelenlegi listán, a Forbes szerint pedig az "ő példája mutatja meg talán a leginkább, hogy a tudatos, hosszú távú és profi építkezés mire képes". A kardvívás nem a legkomolyabb pénztermelő sportág, mégis a népszerűségét "régóta nagyon profin menedzselő" Szilágyi volt az egyik kedvenc a szponzoroknál az adott pontszámaik alapján - áll az elemzésben.



A lap külön kitért az olimpiai és többszörös világbajnok, világcsúcstartó úszóra, a 2021-ben harmadik legértékesebbnek számító Milák Kristófra is, aki éppen a szponzoroknál nem szerepelt jól és a hatodik helyre csúszott vissza.

A cikk megemlíti azt is, hogy most először nem szerepel kajak-kenus a listán, ahogy női kézilabdázó sem és a teljes névsorban mindössze négy nő, a legjobb tízben pedig csupán egy neve szerepel.

A Forbes-listán elfoglalt helyezés a sportolók pénztermelési képességét és sporteredményeit mutatja meg: ki mennyire építi jól a márkáját, és mennyire képes kihasználni az abban rejlő üzleti lehetőségeket.