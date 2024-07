Egy újabb, korábbi Szombathelyi Haladás-futballista talált magának együttest: Csernik Kornélt az OPUS TIGÁZ Tatabánya szerződtette. A 26 sztendős, az egykoron az FTC-t is megjárt Csernik 2022 nyarán érkezett Soroksárról Szombathelyre. Hamar alapemberré vált a támadószekció több posztján is bevethető játékos. Az elmúlt szezonban azonban nem igazán ment neki a játék, 19 alkalommal volt kezdő, 8-szor csereként állt be, de mindössze egy gólt szerzett. Csernik most az NB II.-be frissen felkerült OPUS TIGÁZ Tatabánya játékosa lett.

Érdekesség, hogy Tatabányán az a Dragóner Attila a sportigazgató, aki annak idején Csernik korábbi klubjában, Soroksáron is ugyanebben a pozícióban dolgozott – inenn tehát az ismeretség. A vezetőedző pedig az egykori Haladás-támadó, Gyürki Gergely. És ahogy arról korábban beszámoltunk, immáron a Tatabányát erősíti a Szombathelyi Haladás korábbi belső védője, Jagodics Márk is.