Nyolc győzelemmel, egy döntetlennel és kilenc vereséggel a Szuperliga 5. helyén végzett a magunk mögött hagyott bajnokságban a Szentgotthárdi VSE együttese. Tróbert József csapata összesen 17 pontot gyűjtött a 2023/2024-es szezonban. A vasiak gyakorlatilag megismételték az őszi produkciójukat, akkor szintén ugyanebben a pozícióban zártak.

– Reálisnak tartom a helyezésünket, úgy vélem, nagyjából ennyi volt ebben a bajnokságban, előttünk ugyanis négy bombaerős gárda – Szeged, Kaposvár, Zalaegerszeg, Répcelak – végzett – mondta Tróbert József, a Szentgotthárd vezetőedzője. – Tavasszal két kiemelkedő mérkőzésünk is volt, Bábolnán – egy egyáltalán nem könnyű pályán – közel 3600 fát ütöttünk. Nem beszélve a Pápa elleni hazai 8:0-ás győzelmünkről, amikor 3720 fát ütöttünk – soha ennyit még nem sikerült klubunk fennállása óta. Büszkék vagyunk arra is, hogy a mezőnyben messze mienk a legfiatalabb együttes. A hazai átlagfánk 3568, az idegenbeli pedig 3440 fa volt – az átlag 3504 fa. A legjobb átlagot Cseh Bence produkálta, aki 600 fa felett dobott. És dicséret illeti ifjúsági csapatunkat, amely ezüstérmes lett a bajnokságban.

Az 5. helyen végzett szentgotthárdi tekecsapat. Hátul: Pákai Zsolt, Karba Noel, Takács Tamás, Tróbert József edző, Végvári Gergő, Borsos Bence, Karba Bálint. Elöl: Járfás László, Cseh Bence, Oswald Daniel, Kropf Bence

Fotó: Unger Tamás



– Már elkezdtük az edzéseket, heti két tréninggel készülünk – távozónk egyelőre nincs és vélhetően nem is lesz – folytatta Tróbert József. – Érkezőnk viszont igen, örömmel mondhatom, hogy visszatért Ausztriából, a SK FWT-Composites Neunkirchen csapatától korábbi játékosunk, Cserpnyák Martin. És sérülése, műtátje, majd hosszú rehabilitációja után remélhetőleg az osztrák Roman Walcher is hamarosan bevethető lesz. Az első héten átmozgató edzéseket végeztünk, de most már elkezdtük a technikai tréningeket is. A felkészülés során megmérkőzünk a répcelakiakkal – nálunk és náluk is játszunk egy-egy mérkőzést. Fogadjuk a női bajnok Ipartechnika Győr csapatát, majd szintén Szentgotthárdra érkezik Cserpnyák Martin előző gárdája, a Neunkirchen. Igyekeztünk erős csapatok elln lekötni a meccseket. Négy ifjúsági válogatott játékosunk is van – Karba Bálint, Borsos Bence, Oswald Dániel, Cserpnyák Martin – még nem aknáztuk ki a bennük rejlő lehetőségeket, remélem továbbra is ilyen szépen fejlődnek, mint eddig. Úgy érzem tehát, hogy velük – és rutinosabb játékosainkkal – együtt jó kis csapatunk van. Célunk, hogy segítségükkel a következő bajnokságban megcibáljuk még a legerősebb csapatok bajuszát is!

A teke Szuperliga 2023/24-es idényének végeredménye: 1. Szegedi TE 32 pont, 2. Investment Közutasok Kaposvár 31, 3. Répcelaki SE 30, 4. Zalaegerszegi TK 26, 5. Szentgotthárd 17, 6. Szanki OBSE 13, 7. Köfém SC 13, 8. Bábolna SE 9., 9. Rába ETO Győr 7, 10. Pápai Vasas 2.