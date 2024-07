A Répcelaki SE a 2022/23-as bajnoki szezonban a harmadik helyén végzett a férfi teke Szuperligában - a magunk mögött hagyott 2023/24-es szezonban pedig szintén bronzérmet szerzett Kiss Zsolt vezetőedző együttese. A vasiak tehát a nemzetközi NBC Kupában indulhatnak ősszel. Ha már hármas szám: az őszi szezont szintén a harmadik helyen zárta a répcelaki csapat.

- A bajnoki szezon elején a dobogót tűztük ki célul, úgyhogy maximálisan elégedettek lehetünk a szereplésünkkel - mondta Kiss Zsolt, a Répcelak trénere. - Fő szempont, hogy évről-évre a nemzetközi szerepléssel háláljuk meg támogatóink, szponzoraink bizalmát. Ebben az évben ez nem volt egyszerű, hiszen a Kaposvárral egy új nagyágyú is a színre lépett. És ugyan előttünk végeztek a somogyiak, tavasszal idehaza 8:0-ra legyőztük őket. Aztán a szintén nagyon erős Zalaegerszeget oda-vissza megvertük. Persze lehetne matekozni, hogyha sikerül Kaposváron nyernünk, vagy akár Szegeden, ahol féltávnál még 80 fával vezettünk, végül kikaptunk. Mindkét meccsen győzhettünk volna, de ezen már kár búslakodni. Szóval több is lehetett volna ebben a szereplésben, de a mi szerény körülményeink között megsüvegelendő a bronzérem. Hazai pályán tavasszal minden meccsünket megnyertük, sok ellenfelünk megtapasztalta mit jelent Répcelakon a hazai pálya. Igazi csapatmunka eredménye volt a harmadik hely, csapatként nyertünk, csapatként veszítettünk. Ugyanakkor kiemelném Móricz Zoltán csapatkapitányunk teljesítményét, nagy szerepe volt a bronzéremnek, de nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is vezére a csapatnak. Örülök, hogy az együttesen belül átvették az ő mentalitását. A tavaly nyáron érkezett játékosok pedig fél év alatt megszokták a légkört, a pályát.

Kiss Zsolt, a Répcelaki SE tekecsapatának vezetőedzője

Fotó: © Cseh Gábor

- Ami a folytatást illeti, július 16-án kezdjük el a felkészülét - kissé átalakult kerettel - folytatta Kiss Zsolt. - Bíró Patrik és Somodi Károly a bajnok Szegedhez igazolt. Vannak érkezők is: a válogatott Kozma Károly éppen Szegedről jött hozzánk, Bogoly Attilát M Gáz SE-ből, Bek Péter a Pákai Teke Klubtól, míg Iványi Tamás Nagykanizsáról szerződtettek. Nagy neveket - Kozma kivételével - nem tudunk igazolni, viszont olyanokat igen, akikben fantáziát látunk. A tavalyi nyolc fős keretünk idén tíz fősre bővül. A felkészülés során július 27-én és 28-án a Győri Ipartechnika női csapatával együtt kétnapos edzőtáborban veszünk részt Répcelakon, majd játszunk Szentgotthárdon, edzőmeccset vívunk Szlovákiában is. Aztán jön hozzánk a Szentgotthárd, a Nagykanizsa, majd a bajnoki főpróbát - hagyományosan - a Balogunyommal tartjuk. A célkitűzésünk idén sem változik: a dobogó a célunk!

A Szuperliga 2023/24-es szezonja jelen állás szerint szeptember 7-én kezdődik.