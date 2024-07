Vasas Unik SE–Kőszegi SE 3-4. Budapest, Folyondár utca, 100 néző, tenisz Szuperliga csapatbajnoki-mérkőzés, 1. forduló.

Győztek: Bartakovics, Zeljenka, Vörös, Zeljenka–Jilly.

Jó néhány kőszegi szurkoló elutazott a mérkőzésre, sőt a fővárosban élő kőszegiek közül is sokan kilátogattak a legutóbbi bronzérmes Vasas elleni találkozóra. Bartakovics Marcell óriási meccsen, tie-breakben (rövidítésben) nyert az egyik legjobb korosztályos teniszező, Boros ellen. Zeljenka Martin és Vörös Máté stabil játékkal győzte le ellenfelét. És párosban is remekeltek a vasiak: a Zeljenka–Jilly Ádám duó is behúzta a meccsét. Sőt, nem sokon múlott Kéki Márk győzelme sem, a kőszegi játékos döntő szettben 11:9-re kikapott. A kőszegi együttes azonban 4-3-re így is nyert!

A kőszegi teniszezők két győzelemmel kezdték a bajnokságot Fotó: © Cseh Gábor

Kőszegi SE–MTK 4-3. Kőszeg, 150 néző, tenisz Szuperlriga csapatbajnoki-mérkőzés, 2. forduló.

Győztek: Zeljenka, Kéki, Vörös-Kéki, Zeljenka-Jylly.

A Vasas elleni idegenbeli 4-3-as siker után ezúttal a bajnok MTK ellen játszott a Kőszeg – hazai környezetben.

Az 1-es pályán Bartakovics csak szoros meccsen maradt alul a magyar Davis-kupa játékos, Madarász Gergely ellen. A 2-es pályán Jylly szintén nagy csatában kikapott a válogatott Kismárkkal szemben. A 3-ason viszont Zeljenka döntő szettben győzni tudott. A 4-es pályán Vörös a junior Európa-bajnok Kincses Kolos ellen két szettben kikapott. Az 5-ös pályán aztán Kéki döntő szettbten győzött Kincses Botonddal szemben. Párosban a Kéki-Vörös döntő szett, rövidítésben 10-8-ra nyert a Madarász-Kincses Kolos duóval szemben. A másik párosban pedig a Zeljenka-Jilly kettős két szettben nyert Kismárk-Netz ellen, így a kőszegiek 1:3-ról fordítva nagy csatában, remek játékkal, maratoni hosszúságú meccsen 4-3-re megverték a bajnoki címvédő MTK-t!

A 3. fordulóban a kőszegiek csütörtökön 10 órakor a Budaörsöt fogadják.