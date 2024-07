A helyosztókat az elmúlt hétvégén rendezték meg az óbudai Nemzeti Edzésközpontban – a Magyar Tenisz Szövetség szervezésében. A Kőszegi a szombati elődöntőben 4-3-ra verte budapesti ellenfelét, majd a vasárnapi fináléban 5-0 arányban maradt alul a tavalyi második Győr ellen – így fényesen csillogó ezüstéremmel zárta a szezont.

Kőszegi SE–PG Tenisz Budapest 4-3. Budapest, tenisz Szuperliga, elődöntő. Győztek: Bartakovics Marcrell, Jilly Ádám, Vörös Máté, Vörös Máté–Kéki Márk.

Végletekig kiélezett, nagy csatában húzta be a mecset a KSE. A másik elődöntőben az Győr 4-1-re verte az MTK-t.

Kőszegi SE–Somogyi Elektronic-Győri AC 0-5. Budapest, tenisz Szuperliga, döntő. Győztek: –.

Bár három meccsen is volt némi esély kőszegi győzelemre, végül biztosan, és ilyen arányban is megérdemelten nyert a Győr. A bronzérmes a PG Tenisz lett.



– Nem vitás, hogy nagyszerű szezont futottunk – kezdte az összegzést Koltay Árpád, a Kőszegi SE csapatvezetője. – A 2022-es szezon után szereztünk ismét ezüstérmet – megismételtük klubunk legjobb szuperligás eredményét. A 2022-es ezüst is szépen csillog, de a mostani második hely sokkal többet ér. Akkor azért kellett némi szerencse is a dobogó második fokához, most azonban végig magas szinten, kiegyensúlyozottan teljesítettünk. Mind a három meccsünket megnyertük az alapszakaszban, amire még soha nem volt példa. Legyőztük a tavalyi bajnokot és a tavalyi bronzérmest – a nehéz sorsolásunk ellenére is magasra jutottunk! Elsősorban a csapategységünket emelném ki. És azt is megjegyezném, hogy az eredményeink mögött kemény munka, tudatos építkezés, és sok-sok évnyi rutin van. Hiszen zsinórban 16. szezonunkat töltöttük a legmagasabb osztályban.

– A döntőben nem volt vitás, hogy a Győr jobb csapat, sportszerűen gratuláltunk ellenfelünknek. Még aznap este megtartottuk az évzárónkat Budapesten. Kielemeztük a szezont, gratuláltam a csapatnak – szerintem most jött össze minden idők legerősebb, legjobb kerete Kőszegen! Aztán el is búcsúztunk egymástól, hiszen az elkövetkező hetekben a fiúk már a különböző egyéni versenyeken állnak rajthoz. De abban maradtunk, hogy a keret együtt marad, és jövőre megpróbálunk ugyanezzel az állománnyal rajthoz álltunk. Örömteli, hogy sok a fiatal a csapatban, akik most ugyan nem jutottak sok lehetőséghez, de tehetségesek, és a jövőben nagy segítségünkre lehetnek. Köszönöm a támogatók segítségét, Molnár Sándornak pedig külön is köszönetet mondok – zárta szavait Koltay Árpád.