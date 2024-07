Az U18-as atléták számára négy napon át Besztercebánya adott otthont az Európa-bajnokságnak. A megméretésen 48 ország 1133 fiatal sportolója igyekezett kihozni magából a legtöbbet, Magyarország 45 atlétával képviseltette magát.

Női kalapácsvetésben most sem tudták megdönteni a Szombathelyi Dobó SE versenyzőjének világrekordját, ugyanis háromkilós szerrel Gyurátz Réka tartja az U18-as világrekordot 76,04 méterrel még 2013-ból. A német Clara Hegemann a világ idei legjobb U18-as eredményével, 72,93-mal nyert az ukrán Polina Dzerozsinszka előtt (72,92). A Kőszegi Atlétikai Club versenyzője, Sáray Péter a 400 méteres síkfutás legjobbjai között az elődöntőből továbbjutva 47.77-tel a hatodik pozícióban ért célba. Ugyanebben a versenyszámban a lányok elődöntőjében a Haladás VSE futója, Sákovics Janka (56.76) a 18. lett. A fiú kalapácsvetők között a Dobó SE-s Fülöp László (63,73) tizennegyedikként zárt. Nagyot ment a leány svédváltó. A HVSE-s Pápai Nerina és Sákovics Janka, valamint Boldogh Boróka, Pfiszterer Dorina összetételű kvartett nemcsak a negyedik helyen jutott a döntőbe, hanem 2:08.82-vel új országos csúcsot állított fel a korosztályban. A lányok a fináléban is mindent elkövettek a rekortánon, és bár a nyolcadik helyen végeztek, a rekordjukat 2:08.37 percre javították. A döntőben egyébként mindegyik ország kvartettje nemzeti csúcsot futott, a győztes olaszok 2:05.23 perce U18-as Európa-rekord is egyben.

A női svédváltó Sákovics Jankával és Pápai Nerinával

Fotó: MASZ



A 16 éves Derdák Sára – aki korábban a Szombathelyi Dobó SE-ben Farkas Dóra szakmai felügyelete mellett edzett – most már a veszprémi SVSE színeit képviselve az 1500 méteres síkfutás döntőjében 4:18.59 perccel az előkelő ötödik helyen ért célba. SD