Szinte minden második napra jut egy-egy távozó Szombathelyi Haladás-futballista. Ezúttal Rácz Barnabás, Jagodics Márk és Ene Cornel szerződött másik csapatához. A 28 éves, szombathelyi születésű, Rácz a Haladásban kezdte pályafutását, majd Újpestre igazolt, a Megyeri útról pedig Hollandiába, a második ligás FC Eindhovenbe vezetett az útja. Hollandiából 2022 júliusában tért vissza Szombathelyre. A magunk mögött hagyott szezonban a csapatkapitány Rácz 30-szor volt kezdő, egyszer csereként szállt be, tíz találatával a vasiak házi gólkirálya volt. Rácz most a legutóbbi bajnokságot a negyedik helyen záró Vasas FC-hez igazolt. Angyalföldön egyébként szép kis Haladás-kontingens jött össze, Doktorics Áron, Radó András, Tóth Milán és Pintér Filip után Rácz Barnabás is piros-kék mezt húz. Ha ezek a játékosok most a Haladást erősítenék...De a futballban nincs ha.

A csapatkapitány Rácz Barnabás is távozott a Haladástól

Fotó: Unger Tamás

Jagodics Márk is távozott, a védő - ahogy korábban megjövendöltük - az NB II.-be frissen feljutott OPUS TIGÁZ Tatabánya együtteséhez szerődött. A remek képességű, 32 esztendős Jagodics szerepelt Ajkán, Mezőkövesden is, majd tavaly nyáron igazolt vissza Budafokról Szombathelyre, a legutóbbi szezonban 31 alkalommal volt kezdő és egy gólt szerzett. Egy másik védő, Ene Cornel is talált csapatot magának, a román-magyar védő a 2023/24-es szezont a 9. helyen záró Budapest Honvédba igazolt. A 30 éves belső védő tavaly augusztusban a román Hermannstadt csapatától érkezett a vasi vármegyeszékhelyre. Összesen 15 alkalommal volt kezdő, ötször csere, gólt nem szerzett.

A Haladástól eddig tehát Ráczon, Jagodicson és Enén kívül Pálfi Donát (DVSC), Nyíri Vince (Zalaegerszegi TE), Horváth Rajmund (Gyirmót), Bolla Gergő (Soroksár), Tarján Patrik (Haladás VSE), Zvekanov Vanja (Mezőkövesd), Katona István (Kazincbarcika), Rétyi Róbert (Budafok), Pintér Filip (Vasas), Mohos Barnabás (Szeged), Hursán György (Békéscsaba), Molnár Rajmund (MTK) már eligazolt, míg a kölcsönjátékosok közül Kelemen Marko (Ruzomberok, Szlovákia) és Beronja Zoran (Szeged-Csanád Grosics Akadémia) visszatért korábbi együtteséhez.

A felsorolásban említettük Tarján Patrik nevét is, aki Haladás VSE-hez szerződött. Nos, őt két korábbi Szombathelyi Haladás-játékos is követte, Jancsó András és Szakály Attila is a vármegyei I. osztályban induló Haladás VSE-hez szerződött. Szenczi Imre alakulata jövő hétfőn kezdi a felkészülést a Vas vármegyei I. osztályú bajnokságra.