– A legtöbb európai bajnokság már régen véget ért, amikor a lengyel még tartott – folytatta Váradi Benedek. – Már akkor érkeztek felém megkeresések, de arra kértünk mindenkit a menedzseremmel, hogy legyenek türelemmel. Marasztaltak a Trefl Sopotnál, kerestek európai csapatok, és több ajánlatot kaptam Magyarországról is – anyagilag kedvezőbb feltételekkel, mint amit a Falco kínált. Ugyanakkor nekem a Falco volt az első számú opció. Remekül működik a Falco-projekt, évről évre komolyak a célok a klubnál, és most már nemzetközi porondon is számolni kell a csapattal. Gyorsan megegyeztünk a közös folytatásról. De az is közre játszott a döntésemben, hogy az elmúlt két évem elég mozgalmasra, kaotikusra sikeredett, alig-alig találkoztam a családommal, a szeretteimmel, a barátaimmal – hiányzott Szombathely. Hamarosan 30 éves leszek, vágyom már az állandóságra. A nyáron egy kicsit szusszantam, de már edzésbe álltam – és rendbe raktam azokat a kisebb sérüléseket, amikre az elmúlt időszak feszített tempója mellett nem volt lehetőségem. Szeretném tökéletes állapotban elkezdni a felkészülést a Falcóval. Érzésem szerint az elmúlt két évben jobb, tapasztaltabb kosárlabdázó lettem, és emberileg is fejlődtem. Örülök, hogy kipróbáltam magam légiósként. De most már csak a Falcóra koncentrálok, 2+1 éves szerződést írtam alá, ez is jelzi, hogy mennyire elkötelezett vagyok a klub iránt.