Két hetes szünet után folytatódott a 2024-es Alpok Dent Városi Tenisz Csapatbajnokság. Nyílt kategóriában két végső győzelemre is esélyes csapat lépett pályára: a címvédő Tennis Classic és a tavalyi ezüstérmes Bónus Shop. A színvonalas, szoros csatát végül a Bonus Shop húzta be 2:1-re. Egyesben Molnár Bálint és Sáfrány Ákos nyert Süle Róbert és Vincze Attila ellen. Párosban vigasztalódott valamelyest a Tennis Classic, a Süle Róbert-Poór Zoltán duó magabiztosan verte a Catomio János-Molnár Bálint kettőst. A Bonus Shop ezzel komoly lépéselőnyre szert. Nehéz megtippelni, hogy nyílt kategóriában kik lesznek dobogósok, hiszen a Bonus Shop és a Ják 502 még veretlen, a Tennis Classic és Love Game pedig egy-egy vereséggel várja a bajnoki hajrát. És szerepel még Bonus Shop–Ják 502, Bonus Shop–Love Game, Tennis Classic Classic–Ják 502 mérkőzés is a menetrendben.



A +50-es korosztályban Folt Team nagy csatában nyert 2:1-re a Harangláb ellen. A szinglik után még 1-1-re állt a párharc (a Foltból Horváth Tibor, a Haranglábból Takács Zsolt győzött), a párost azonban a Horváth Tibor-Szabó Ferenc kettős nyerte a Jáger László-Szalai János duó ellen. A +50-es kategóriában is izgalmas lesz a bajnoki hajrá. A címvédő Palatinusnak és tavalyi bronzérmes NLG-nek egy-egy veresége van, míg az Alpok Dent és a Folt Team két-két vereséggel áll.



Újabb rövid, két hetes szünet után folytatódik majd a bajnokság, amely a tervek szerint szeptemberben fejeződik be.