Buza Rafael sikeresen szerepelt a tíz nemzetet felvonultató Hell Boxing Kings elnevezésű nemzetközi verseny 67 kg-os mezőnyében Miskolcon. Rafael súlyában 27-en indultak. A 16 közé jutásért egy román ellenfelét már az első menetben megfogta egy testre mért ütéssel, amit a folytatásba még kétszer meg is ismételt, a bíró pedig beszüntette a mérkőzést. A nyolc közé jutásért bosnyák ellenfelét az első menet második felében háromszor is látványosan leütötte, a bíró ezt a mérkőzést is beszüntette. Rafel ezzel továbbjutott a sorozat második körébe.

– Rafi jól kapta el ellenfeleit, nagyszerű győzelmeket aratot – nagy tehetség, aki nagy sikerekre is képes! Ez a profin szervezett, menedzselt verseny nagy lehetőség számunkra, örülünk hogy részt vehetünk rajt – mondta Varsányi.

A Fitt-Box-Skorpió csapata Ausztriában, Eisenstadtban vett részt egy nemzetközi versenyen – Varga Roland edző vezetésével 12 fő vett részt a tornán. A kőszegi és szombathelyifiatalok éles összecsapásokon és edzőmérkőzéseken mérhették fel tudásukat – és szerezhettek több rutint.

A hétvégén Buza Rafael és Rómeó Egerben lép kötelek közé egy válogatott szintű nemzetközi tornán.