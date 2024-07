A Vasi Vasemberek előtt megszokott látvány fogadta az érdeklődőket: sportolók az út közepén nyújtva, futva, készülve a versenyre. Közben a szpíker hasznos információkkal látta el a közönséget – amúgy pedig igazi békebeli hangulat lengte be a Csónakázó-tó melletti füves területet. A sportolók mellett családtagok, ismerősök is ellátogattak Szombathelyre, akik bőszen fotózgatták a. Vasi Vasemberen induló családtagjaikat. Először a férfiak, majd a szenior férfiak (+40), a váltók, végül a nők rajtoltak el. Összesen – a vátlókkal együtt – 552-en indultak a viadalon. Újdonság volt a „Próbáld ki a triatlont!” verseny. Előtte volt egy különleges rajt is: elindult a közlekedési balesete miatt kerekesszékbe kényszerült triatlonista, dr. Varjú Gábor is – és teljesítette is a távot!

„Öt perc a rajtig” – hallhattuk a versenybírótól, a férfi mezőny tagjai pedig szép lassan a nádas között bekúsztak, beúsztak a vízbe. A rajt két óriási bólya között volt. Pontban 11 órakor eldördült a startpisztoly – dr. Nemény András polgármester indította el a mezőnyt, melynek tagjai 1450 méter úszást teljesítettek a Csónakázó-tóban. Miközben ők szelték a habokat, a szenior férfiak (40+) is elkezdtek szállingózni a rajthoz.

„Vigyázz, ne a csajok között indulj” – hallhattuk ahogy egyik versenyző froclizta társát – a hangulatra nem lehetett panasz. Még mielőtt a szenior férfiak elrajtoltak volna, az előző futam első helyezettjei már jöttek is ki a vízből, hogy aztán a Fedett Uszoda előtti kerékpáros depóban kerékpárra pattanjanak és a Szent István park felé biciklizve, Szombathely környékén 40 kilométert teljesítve eltűnjenek a szurkolók szemei elöl. A triatlont a futás zárta, a Csónakázó-tó körüli utcákban 10 kilométert futottak le a versenyzők.

– Tizennyolc évesen teljesítettem először a Vasi Vasembert, majd hosszabb szünet után tavaly másodszor csináltam végig a versenyt– mondta a legjobb női vasi versenyző, a Vasi Triatlon SE sportolója, Vörös Petra, aki abszolút kategóriában a 14., míg kategóriájában (35-40 év) az előkelő második helyen végzett – A viadal szokás szerint remekül szervezett volt, minden zökkenőmentesen ment. Az úszással nem volt gondom – a víz sem volt hideg – a kerékpározásnál viszont erős oldal,- és szembeszéllel kellett megküzdeni. Tavassszal volt egy bokaműtétem, ami a futásnál nehezítette meg a dolgomat. Összességében azt gondolom, hogy ha egy kicsit jobb időt futok, még jobb eredményt érhettem el – de persze így is elégedett vagyok! Párom és öcsém is elindult a vasemberen, sőt, 13 éves fiam is, aki váltóban teljesítette a távot. Párommal folyamatosan járjuk a versenyeket – legutóbb Zalaegerszegen szerepeltünk – a Vasi Vasemberre sem készültünk külön. Általában hetente kétszer úszunk, háromszor futunk, kétszer-három biciklizünk és egyszer pedig kondizunk. És az már szinte biztos, hogy a jövő évi vasembert sem hagyjuk ki!