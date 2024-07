Mint ismeretes, a szentpéterfai származású válogatott támadó az Európa-bajnokságon, a skótok elleni utolsó csoportmeccsen szenvedett súlyos sérülést, több csont is eltört az arcában. Akkor több hónapos kihagyást jósoltak neki. Varga Barnabás azonban már az elmúlt héten visszatért a Fradi edzőtáborába és elkezdte a könnyített munkát, sőt mostanra már a labdás edzéseken is részt vehet. A felépülés tehát jobban halad a vártnál, de egy nagyon fontos kellék még hiányzott: mégpedig az arcmaszk. A Ferencváros hivatalos közösségi oldalán arról számoltak be, hogy elkészült a védőeszköz, amit a támadónak viselnie kell. Videó is készült róla, de egyelőre csak a rövid változatot tették közzé, a hosszabb, részletes verziót, a teljes adást a jövő hétre ígéri a FradiMédia.