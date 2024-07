Austria Wien–Viktória FC 3-0 (1-0). Bécs, 50 néző, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

Viktória FC: Schvirján – Csáki, Pintér, Csizmadia, Gravencz, Kis, Kovács V., Nagy D., Urbán, Varró, Kiss-Lantos.. Csereként pályára lépett: Kollár, Kocsi Czakó, Csejtei, Hécz, Mesterházy, Németh M., Szabó F., Szil, Vesztergom. Edző: Markó Edina.

A szombathelyi csapatból sérülés miatt Novák Luca hiányzott. Viszont kezdőként kapott lehetőséget az Astrától igazolt, a felnőttválogatottba is meghívót kapott kapus, Schvirján Dóra, csereként pedig a krosztályos válogatott Czakó Zoé. A vasiak első nyári ellenfele a tízcsapatos osztrák első osztályú bajnokság legutübbi ötödikje, az Austria Wien volt. Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, a hazaiak egy figyelmetlenséget követően a 6. percben megszerezték a vezetést (1-0). A viktóriások azonban jól tartották magukat a jó felépítésű, fizikálisan erős bécsiek ellen. A lila-fehérek futballoztak fölényben, több helyzetet is kidolgoztak, de a szombathelyiek is próbáltak néhány veszélyes akciót kidoglozni – komoly lehetőséget viszont nem tudtak kialakítani a hazaiak kaupja előtt. Kiss-Lantos Hanna előtt adótak lehetőségek, de komoly helyzetről nem beszélhetünk. A szünetre 1-0-ás hazai előnnyel vonultak a csapatok.

Fordulást követően nagyobb fölénybe került az Austria Wien, igaz, ekkor a vendégek már sorban használták ki cseréiket, hogy valamennyi futballistájuk megfelelő meccsterhelést kapjon. A hazaiak előbb a 65, majd a lefújás előtt nem sokkal, a 85. percben is betaláltak. A szombathelyiek a második félidőben csal távoli szabadrúgásokból igyekeztek veszélyeztetni.

Lejátszották első nyári meccsüket a szombathelyiek Fotó: Viktória FC

Összességében egy jó erőkből álló, kemény és jó futballt játszó gárda ellen vívta első nyári felkészülési mérőzését a Viktória FC.

Markó Edina: – Ott tartunk a felkészülésben, ahol ilyenkor tartanunk kell. Ellenfelünk frissebben, jobban futballozott, mi így elsőre elfogadható teljesítményt nyújtottunk. Első meccsre az Austria Wien nagy falat volt számunkra, de az volt az elsődleges cél, hogy valamennyi játékosunk megfelelő játékpercet töltsön a pályán. Sok párharc, sok futás jellemezte a találkozót, nálunk látszott, hogy a játékosok még messze vannak csúcsoformájuktól.

A Viktória FC legközelebb pénteken 18 órai kezdettel, a szlovák első osztályú FC Komarno otthonában vív felkészülési mérkőzést.