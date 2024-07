A Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének határozata megszületett: a Haladás Viktóriától visszakerült az NB I.-es jog az anyaegyesületbe, az 1993-ban alapított Viktória FC-be, így Markó Edina vezetőedző együttese ismét Viktória FC néven szerepel. A név tehát régi-új, a 2023/24-es bajnokságot a 6. helyen záró szombathelyi csapat kerete pedig ezen a nyáron is átalakult – tovább fiatalodott.

Edzésbe állt a Haladás Viktória együttese

Fotó: © Cseh Gábor

– Még a télen tanulmányai miatt két játékos, Varga Barbara és Szalay Júlia abbahagyta a futballt, nyáron pedig nyolc játékos távozott – egyikük csak ideiglenesen – mondta Markó Edina, a Viktória FC vezetőedzője. - Marlo Sweatman, Ana-Maria Vladulescu, Németh Adél, Kránicz Viktória, Feketevízi Tímea más csapatban folytatja pályafutását, míg Nagypál Fatima csípőproblémái miatt abbahagyta a futballt, Balogh Henrietta pedig az Illés Akadémián edzősködik és mellette – amatőr státuszban,ha úgy alakul – olykor besegít a csapatnak is. Kováts Anna az Egyesült Államokban ( Mc Neese State University,Loisiana ) folytatja tanulmányait, de ő tavasszal visszatér és akkor ismét számíthatunk rá. Két játékost igazoltunk eddig, az Astra U19-es válogatott – és már a felnőttválogatottba is meghívott – kapusa, Schvirján Dóra és a korábban U17-es válogatott jobb oldali középpályás, Czakó Zoé (Soroksár) érkezett. Az Illés Akadémiáról pedig Kocsi Petra, Pálfy Barbara, Szabó Liliána és Csombor Luca került fel az első csapathoz. Rajtuk kívül lehetnek még további érkezők is. Ami a távozókat illeti: ha a tavaszi játékperceket nézzük, akkor közülük egyértelműen Németh Adél eligazolása az igazi érvágás – Adél már tíz éve nálunk futballozott, Viktória-nevelés. Sajnáljuk, hogy elment tőlünk, de köszönjük, amit eddig a klubért tett. Nincs most légiósunk, de a hosszú távú koncepciónk egyébként is az volt, hogy fiatal, lehetőleg korosztályos magyar válogatott futballistákat építsünk csapatunkba. És ezúton is szeretném megköszönni az elmúlt bajnokságban szereplő valamennyi játékosomnak - és a stábtagoknak -a klub iránti lojalitását, azt, hogy a nehéz helyzetben is végigcsinálták a szezont.