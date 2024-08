- Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, hiszen a harmadik percben már a hazaiaknál volt az előny - mondta - Szenczi Imre, a Haladás VSE vezetőedzője. - De ezután volt esélyünk az egyenlítésre bőven.

Szenczi Imre, a Haladás VSE vezetőedzője Fotó: Unger Tamás

- Sőt ezekből a helyzetekből előnyt is kellett volna szereznünk, mert a mennyisége és minősége adott volt ehhez - folytatta a tréner. - A hazai csapatnak is voltak lehetőségei, így egy elég hullámzó, hektikus első félidőt produkáltunk. Ebben a játékrészben is látszódott, hogy a védekezésünk nem működött, szervezetlennek tűnt. Sajnos nem jó távolságból indítottuk a letámadásokat, rosszul osztottuk el a területeket ezért folyamatosan úton voltunk, ezekből pedig lendületesen fordultak ránk a hazaiak. Az egyenlítés után úgy éreztem, hogy átvesszük az irányítást, de több játékosomon is a fáradtság és dekoncentráltság jelei voltak észlelhetők és talán ezért sem tudtunk folyamatosan dominálni. A második játékrészre változtattunk. Szerettünk volna újat húzni, frissíteni de három perc alatt dugába dőlt az elképzelés. Az, hogy ez miként történt, nézze vissza, aki akarja.

- Vannak amik nem változnak. Gondolok itt a megítélt büntetőre és a harmadik, negyedik kapott gólunk előtti lesállásra. Ezt azért nagyon nehéz kompenzálni úgy, hogy még jószándékkal sem mondhatjuk el magunkról, hogy jól játszottunk. Ennek ellenére még egyszer visszajöttünk a meccsbe, kiegyenlítünk, de a végén kikapunk. Sajnos ezúttal sem védekezésben, sem támadásban nem tudtunk olyan teljesítményt nyújtani amivel abszolválni tudtuk volna a három pontot. Mint már említettem, többeken érződött a hétközi forduló, ráadásul vannak akiknek óriási meccshiánya is van. Ezeket és a felkészülési meccsek hiányát a bajnoki mérkőzéseken kell pótolnunk és kisérletezni, megtalálni a csapat érdekének megfelelőt. Ezek nem kifogások, tények. A játékosok ma is megtettek mindent a győzelemért. Sajnos nem sikerült és mivel győzni akartak, még az egy pontot is elbuktuk. Ráadásul vasárnap egy újabb eröltetett menet kezdődik a bajnokság élmezőnyébe várt csapatoktól. A bajnokság előtt megjósoltak szerint alakulnak az erőviszonyok egy végletekig kiegyensúlyozott mezőnyben. Mi pedig a legjobb tudásunk szerint mindent megteszünk azért és azokért akik velünk vannak és a végsőkig kitartanak mellettünk.