A hazájában dúló háborús helyzet miatt az izraeli bajnok Maccabi Tel Aviv a román FCSB elleni hazai Bajnokok Ligája-selejtező mérkőzését még a fővárosi Bozsik Arénában rendezte, ám aztán váltott: a legutóbbi, Panevezys (3-0) elleni hazai Európa-liga selejtezőjüknek már – zárt kapus meccsen – a szombathelyi Haladás Sportkomplexum adott otthont. A tel-avivi klub olyannyira elégedett volt a szombathelyi körülményekkel, hogy a csütörtökön 20 órakor kezdődő szerb TSC Backa Topola (Bácskatopolya) elleni hazai mérkőzésüket – ez lesz a párharc első meccse – újra a Rohonci úti stadionban rendezik. Fontos kérdés: magyar szurkolók részt vehetnek-e a meccsen?

Az izraeli csapat játékosai visszatérnek a Haladás Sportkomplexumba Fotó: VN/Maccabi Tel Aviv



– A jegyértékesítést az izraeli klub saját hatáskörben szervezi – tudtuk meg Gál Sándortól, a Haladás Sportkomplexum ügyvezető igazgatójától. – Ha a megnyeri párharcot a Maccabi, akkor az Európa-liga csoportkörében, ha elbukja, akkor a Konferencia-liga csoportkörében szerepel tovább az együttes. Ez pedig garantáltan három hazai mérkőzést jelent – nos, tárgyalásban állunk velük, hogy a három mérkőzést is a Haladás Sportkomplexumban rendezzék meg. Az izraelieknek tetszett a létesítmény, a körülmények, kollégáink hozzáállása – utóbbiaknak ezúton is köszönöm a munkájukat, hiszen egy ilyen fokozott kockázatú meccs befogadása és lebonyolítása nehéz feladat, sok odafigyelést, aprólékos munkát igényel. A Maccabi egyébként az elmúlt hétvégén hazautazott bajnokit játszani, majd visszarepült Magyarországra, csütörtökön pedig az Európa Liga play-off mérkőzésén a Topolyát fogadja.

– Ahogy az elmondottakból is kitűnik, a Haladás Sportkomplexum UEFA IV. minősítésű stadionja magas kihasználtságnak örvend. Itt játssza mérkőzéseit a Viktória FC NB I-es, a Haladás VSE NB III-as csapata és a közelmúltban otthont adtunk Albánia, Kazahsztán, Liechtenstein, Azerbajdzsán nemzeti válogatottak felkészülési mérkőzéseinek is – zárta szavait Gál Sándor.