A szombathelyi zöld-fehérek négy döntetlennel és egy vereséggel, négy ponttal a tabella 13. helyen tanyáznak.

A Haladás VSE edzője, Szenczi Imre. A vasiak a Veszprémetr fogadják. Fotó: Unger Tamás

A vasiak első bajnoki sikere tehát továbbra is várat magára. Pedig a legutóbbi, hétközi szerdai fordulóban Budaörsön a 85. percben még 3-1-re vezetett a HVSE, a végeredmény mégis 3-3 lett. Ami a hazai pályát illeti, 0-0-ra végzett a III. kerületi TVE-vel és 2-2-re a Balatonfüreddel.

A veszprémiek három győzelemmel és egy-egy döntetlennel és vereséggek a harmadik helyen állnak a tabellán. Hazai pályán 1-0-ra legyőzték a Kelent, és szintén 1-0-ra kikaptak a Budaörstől, míg idegenben 1-0-ra nyertek Balatonfüreden, 1-1-re végeztek a III. kerületi TVE otthonában, szerdán pedig 2-1-re győztek az Újpest II. vendégeként. A veszprémi együttesben szerepel a korábban az Illés Akadémián futballozó Volter Patrik, a Szombathelyi Haladásban szereplő Nagy Richárd. Sőt, a szakmai stábban is akad szombathelyi kötődés, az egykoron a Haliban futballozó védő, Mohl Dávid Imrik László vezetőedző asszisztensedzője. De nem ismeretlen Tömösvári Dávid neve sem, aki korábban az NB I.-ben, a Budapest Honvédban is megfordult.