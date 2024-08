Minden túlzás nélkül állítható, hogy a Büki TK kézilabda szakosztályának felnőtt női csapata meghatározó tagja volt az NB II.-nek hosszú-hosszú szezonok óta. A tavalyi, valamint a 2022/2023-as, a 2021/2022-es, és a 2020/2021-es bajnoki idényben is ezüstéremmel zártak a fürdővárosi lányok, míg a Covid miatti 20219/2020-as csonka szezont a élen fejezte be a BTK. Mindez azonban már csak múlt, kedden délelőtt közösségi oldalán jelentette be a klub, hogy visszalép a 2024/2025-ös NB II.-es bajnokságtól.

Itt még mindenki boldogan a Büki TK-nál, ezüsttel búcsúztatta az előző idényt és pozitívan tekintett a jövőbe

Fotó: Büki TK

Büki TK közleménye:

- A csapat megkezdte volna a felkészülést, ám néhányan ekkor jelentették be, hogy nem folytatják játékos pályafutásukat. Ezek a hírek természetesen megdöbbentettek bennünket, hiszen az előző bajnokság végével mindenki a maradásáról biztosította a szakosztály vezetését és a vezetőedzőt. Egy csapat életében nagyon fontos a felelős döntés, hiszen ez a csapattársakra és a klub életére is hatással van. A keret többi tagjával történt egyeztetés és a távozók pótlására tett hiábavaló próbálkozások után hoztuk meg azt a döntést, hogy visszalépünk a felnőtt bajnokságtól és más bajnokságban sem indulunk. Az elmúlt évek során tudatos és játékos orientált építkezés határozta meg, hogy a jövőkép és a kézilabdázás akadálytalan működése biztosított legyen minden sportolónk számára. A jövőben is ezen az úton haladunk, hiszen utánpótlás csapataink versenyezni fognak. Sajnáljuk, hogy a sors így akarta ezt és pontot tett oda, ahová mi vesszőt illesztettünk volna...– olvasható a bejegyzésben.

