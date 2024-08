Csakúgy mint az őszi szezont, a tavaszt és így a bajnokságot is a negyedik helyen zárta a Csákánydoroszlói TE férfi NB I.-es tekecsapata. Danyi Krisztián játékos-edző alakulata 13 győzelem mellett egy döntetlent és nyolc vereséget gyűjtött be a bajnokságban - összesen 27 pontot szerzett. Azaz csak két ponttal maradt le az ezüstérmes Oroszlánytól és a bronzérmes Nagymizdótól. A bajnok Balogunyom 31 pontot gyűjtött.

Márton Szabolcs, a Csákánydoroszló meghatározó játékosa Fotó: Unger Tamás

- Összességében elégedettek lehetünk a helyezésünkkel, igaz, még az őszi szerepléssel kapcsoltban maradt bennünk egy kis hiányérzet - mondta Musits József, a hazai mérkőzéseiket Zalaegerszegen játszó Csákányodoroszlói TE tekeszakosztály-vezetője. - Ősszel ugyanis hazai pályán néhány nem várt, fájó hazai vereséget szenvedtünk. Márpedig ezek a pontok a végelszámolásnál nagyonis hiányoztak - ugyanis ha ezeket a meccseket hozzuk, dobogósok vagyunk. Ami a tavaszi szezont illeti, ebben a periódusban nem volt gond a hazai szereplésünkkel, idegenben viszont több meccset is nyerhettünk volna. A Sárvárt viszont idegenben megvertük, ami nagy fegyverténynek számít. Hazai pályán szépen hoztuk a papíformának számító bajnoki mérkőzéseinket. Egyénileg az egész éves teljesítményt tekintve Márton Szabolcs nyújtotta a legjobb átlagot, de dicséret illeti Vilics Gábort is. Ami a felkészülést illeti, Csákánydoroszlóban edzünk, javarészt itt is játszunk edzőmeccseket, az viszont biztos, hogy elutazunk Zalaegerszegre, ahol összecsapunk a Nagykanizsával - mindkettőnknek az egerszegi a hazai pályája. Ősztől is maradunk Zalaegerszegen, noha szóba került, hogy Szentgotthárdon vívjuk majd a hazai meccseinket, ez végül nem valósult meg. Az együttesben nem lesz változás, ugyanazzal a kerettel vágunk a 2024/25-ös bajnoki szezonnak.