Kedden és szerdán egy-egy orvosi vizsgálattal hangolódtak apiros-feketék az alapozás megkezdésére, hogy aztán csütörtökön reggel teljes erőbedobással vethessék bele magukat a körmendiek a felkészülési munkába. Az első nagy közös tréningnapon délelőtt szabadtéren atlétikai edzést dirigált a szakmai táb, délután pedig terembe vonult a csapat, amelynek új vezetőedzőjét, Forray Gábort június végén nevezték ki a Rába-parti kispadra.

Az Egis Körmendnél elkezdődött a felkészülés, egyelőre csak három légióssal

Fotó: Szendi Péter

– Ismételten azt tudom mondani, óriási megtiszteltetés ez a pozíció, hiszen a Körmend a magyar kosárlabda meghatározó szereplője, olyan legendás ikonok nyomdokaiba léphetek, mint Kristóf László, Patonay Imre, Fodor Péter, Zsebe Ferenc, hogy csak a legnagyobbakat említsem, hatalmas elismerést jelent ez számomra – fogalmazott lapunknak Forray Gábor, az Egis Körmend vezetőedzője. – Ugyanakkor azzal is tisztában vagyok, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, hiszen itt Körmenden élnek-halnak a kosárlabdáért az emberek, akik nemcsak rajonganak a sportágért, hanem értik is és nyilván nagy elvárásaik vannak a csapattal és velem szemben is. Én igyekszem ezeknek megfelelni, illetve azon leszek, hogy a gárda és a közönség kéz a kézben harcolhasson a győzelmekért, sikerekért.

Egyszerre nemes és borzasztóan nehéz, kihívásokkal teli Forray mester munkája, hiszen egy meglehetősen balul sikerült szezon után kell újra életet lehelnie a csapatba, hogy bárkivel fel tudja venni a versenyt kiváltképp hazai pályán.

– Tavaly közel volt a kiesés, és gazdaságilag is eléggé instabil volt a klub – idézte fel a körmendiek trénere. – Az én feladatom többrétű, az első és legfontosabb, hogy stabilizáljam a csapat helyzetét. Az előttünk álló szezont egy amolyan "tankolási" évnek kell tekinteni, mert nem áll annyi forrás a rendelkezésünkre, mint a korábbi szezonokban, ezért alaposabban meg kell nézni a légiósokat, nem tudunk olyan magas polcról választani és ez alapjaiban meghatározza a csapat jövőjét. Igyekszünk ár-érték arányban jól válogatni. A másik feladatom a fiatal magyar tehetségek menedzselése, hiszen jövőre érvénybe lép az a szabály, miszerint legalább két magyarnak a pályán kell lennie. Nekem most olyan szintre kell felhoznom ezeket a fiúkat, hogy értékei lehessenek a csapatnak. Alapvető célkitűzésünk a kiesés elkerülése, illetve hogy harcban lehessünk a playoffért, valamint jó lenne kvalifikálni magunkat már karácsony környékén a Magyar Kupába. Egyedülálló a hazai ligában, hogy Körmenden tényleg minden magyar körmendi egy kivételtől eltekintve, de Durázi Krisztofer is vasi! Ez a magyar mag egészül ki a négy légióssal, akikkel együtt igyekszünk egy agresszív, kemény védekezést produkálni és gyors támadásokat szeretnék látni. Próbálunk megfelelni a mai kor kosárlabda követelményeinek, de ez nem azt jelenti, hogy ész nélkül streetballt szeretnék látni a pályán, hanem lehetőségeinkhez mérten kell kihozni magunkból a legtöbbet és gyors, modern kosárlabdát játszani. Alapvető célunk az is, hogy hazai mérkőzéseink túlnyomó többségét igyekezzünk megnyerni, hiszen a körmendi pálya legendásan erős volt mindig is és ezt feltétlen szeretnénk kihasználni.