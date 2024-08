Egis Körmend-Phoenix-MT Fót 112-67 (24-17, 28-15, 35-18, 25-17).

Körmend, 650 néző, felkészülési kosárlabda-mérkőzés.

Körmend: Williams 20/3, Kountz 14, Kiss B. 8/6, Durázi 22, Thomas 6. Csere: Schmera 6, Gáspár 2, Ferencz 5/3, Doktor 7/3, Kiss M. 15/12, Bartik 3/3, Nagy P. 4. Edző: Forray Gábor.

Az Egis Körmend első felkészülési mérkőzésének kezdő negyede viszonylag kiegyenlített játékot hozott. Hogy mennyire ki van éhezve a Rába-parti publikum már a kosárlabdára, jól jelzi, hogy több mint 600-an gyűltek a találkozóra, hogy megnézzék, miként formálódik Forray Gábor 2024/2025-ös alakulata. Az etap nagy részében stabilan játszott a házigazda, többször is ellépett 5-6 ponttal, de ahogy az Oroszlány ellen, úgy most is egészen acélos játékkal tartotta NB I.-es ellenfelévela lépést a fóti gárda. A negyed végére már a 10 pontot súrolta a felek közti különbség (24-15). A folytatásban egyre több hiba csúszott a vendégek védekezésébe, amit remekül kihasználtak a hazaiak, akik a félidő vége előtt 2 perccel már 16 ponttal vezettek (48-32). A fóti időkérés sem sokat segített Csapaiékon, akiknek kissé szétesett a játéka elől és hátul is, így jól jött számukra a szünet. Az első félidő végén 52-32-t mutatott az eredményjelző, a második negyed második felét nagyon megnyomta a Körmend.