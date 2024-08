Ekler Lucának – Tokióhoz hasonlóan – idén is három versenyszámban szoríthatunk majd a párizsi paralimpián: 100, és 400 méteres síkfutásban, illetve fő számában, távolugrásban méri össze tudását versenytársaival.

– Összességében az előzőhöz képest egy eredményesebb paralimpiát szeretnék zárni – fogalmazta meg legfőbb célkitűzését a TFSE atlétája, aki Szombathelyen is nevelkedett. – Távolugrásban nem titkolt célom a címvédés és azt sem bánnám, ha a nevel mellett egy új világcsúcs szerepelne. Ezért dolgozok minden nap. A futószámokkal kapcsolatban már nehezebb mit mondani. Ha meg tudom futni idei legjobb eredményemet, vagy egy egyéni csúcs közeli időt – amire amúgy minden esély megvan –, akkor abból bármi kisülhet, de olyan sűrű a mezőny, hogy tényleg nem tudok komoly jóslatokba bocsátkozni. Úgy érzem, az 1-6. helyig bezárólag borzasztó szoros lesz, aztán mindenre fény derül a pályán.

Luca elmondása szerint felkészülési menetrend szerint zajlott, az utolsó két hetet tatai edzőtáborozással töltötte.

Az utolsó felkészülési napokat is maximálisan kihasználja Ekler Luca

Fotó: Facebook/Ekler Luca paralimpikon atléta/Adorjáni Zoltán



– Kemény edzések várnak még rám, a most következő héten Budapesten tréningezek, aztán augusztus 27-én utazok Párizsba – ismertette a női távolugrás paralimpiai bajnoka. – Itt most már a finomhangolásom van a hangsúly, megérkeztünk az alapozás finisébe. Azt látom, hogy edzéseredményeim nagyon biztatóak, határozottan haladunk előre, jó időket futok. A távolugrást nem nagyon szoktuk mérni, de technikailag az is kezd teljesen összeállni. Bízom benne, úgy jön ki a lépés Párizsban, ahogyan azt szeretnénk.

Luca elárulta azt is, hogy a tokiói paralimpiai felkészülési időszakhoz képest gyökeres változások nem történtek az alapozás menetében, talán csak finomodott azóta az egész edzésterv. Meg kellet találni az egyensúlyt a távolugrás és a futószámok között, hogy egyik ne borítsa fel a másikat, hiszen a fő számom továbbra is a távolugrás. De jól be tudtuk építeni a programba a hosszú távokat is a 400 méterre készülve. Luca hangsúlyozta azt is, hogy nem egyszerű feladat a 400-ra készülni, mert ezt nem lehet úgy összekötni a távolugrással, mint például a 100 métert. Ezt összehangolni korábban komoly kihívással bírt, viszont manapság azért könnyebb már, mert rengeteg versenytapasztalattal gazdagodott e téren is.

Luca most már éve óta szinte csak magával küzd távolugrásban, így adódik a kérdés, van-e rajta bármiféle stressz, vagy nyomás, hiszen komoly kihívója ebben a számban nem igazán akad.