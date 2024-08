Kedden újabb magyar sportolói csoport kelt útra a megnyitóval szerdán kezdődött párizsi paralimpiára, a versenyzők között ott volt Ekler Luca is, aki a T38-as kategória távolugró számának címvédőjeként indul majd a francia fővárosban.

Ekler Luca készen áll a paralimpiára

Forrás: Facebook/Ekler Luca paralimpikon atléta



– Izgatott vagyok, a hétfő esti edzésen már úgy voltam, ha most kellene versenyezni, én már készen állok – nyilatkozott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az M4 Sportnak a magyar atléta, aki a távolugrás mellett 100 és 400 méteres síkfutásban áll rajthoz a paralimpián. Hozzátette: a felkészülés utolsó edzőtábora jól sikerült és reméli, hogy a formaidőzítéssel is minden rendben lesz.

– Nem foglalkozom azzal, hogy mások mit várnak tőlem, a saját elvárásaim úgyis magasabbak, ezeknek szeretnék megfelelni és az első perctől az utolsóig élvezni a versenyzést – fogalmazott Ekler Luca.

Mint mondta, a családja és a barátai is ott lesznek a lelátón Párizsban, ez óriási pluszt jelent a számára.

A csütörtöki első versenynapon négy sportágban lesznek érdekeltek a magyarok. A küldöttségből elsőként a kerekesszékes íjász, Gáspár Tamás mutatkozik be. A Paris La Défense Arénában három úszónak lehet szorítani, az egyformán paralimpiai bajnok Konkoly Zsófiának (S9, 400 gyors) és Pap Biankának (S10, 50 gyors), valamint Adámi-Rózsa Zsanettnek (S2, 100 hát). Az asztaliteniszezőknél az Arlóy Zsófia, Szvitacs Alexa páros a nyolcaddöntőben kezd a WD20-as kategóriában. Bocciában Nagy Viviennek a BC2-es, Szabó Alexandrának pedig a BC4-es kategóriában szoríthatunk. SD