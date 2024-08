A hagyományos túra rendre Körmendről „rajtol”, idén már a hatodik útvonalat jelölték ki a szervezők – Baranyai Sándor vezetésével –, ezúttal a Bakonyt járták be a vasi túrázók. Az előző évek sikereinek köszönhetően ismét nagy volt az érdeklődés, 26 diák húzott bakancsot – négy általános iskola (Olcsai Körmend, Boldog Batthyány Körmend, Ják, Szentpéterfa, Egyházasrádóc, Brenner Szombathely, Reguly Szombathely), egy középiskola (KDG) és egy egyetem (ELTE) diákjai alkották a „mezőnyt”. Így a táborozók összetétel érdekesen, 8 és 19 év között alakult.

A táborozó diákokat három táborhely várta a Bakonyban. Az első táborhelynek Bakonybél adott otthont. Itt sikerült bejárni a Kerteskői-szurdokot, és meglátogatni a Pannon Csillagdát. A második táborhelyet Huszárokelőpusztán rendezték be. Itt belefért a programba egy strandolás a Nagyteveli víztározónál. De a túrázók meglátogatták Magyar Honvédség Pápa Bázisrepterét is, ahol megismerkedtek többek között a Rosenbauer Panther tűzoltóautóval, az Airbus H-145M helikopterrel, és a Boeing C17A-Globemaster III. szállító repülőgéppel. A reptéri kalandok után pedig a Pápai Gyógy- és Termálfürdőbe vezetett az út. A fürdőzés után egy 5 km-es séta, majd Hubertlak, a harmadik táborhely következett. A táborozók az említtet helyeken kívül eljutottak például a Borostyán-kúthoz, a Gerence-völgyébe, a Széchenyi-emlékkőhöz, a Tábor-hegyre, a Bakonyi „Gyilkos-tó”-hoz, a Szárhegyi-kilátóhoz, a Szarvas-kút árkon keresztül a Witt-kilátópontba. A táborozókat minden táborhelyen 10-12 férőhelyes sátrak várták, de például Hubertlakon kulcsos házban lis ehetett aludni. A túrázó diákok közül sokan a sátrak elé kiköltözve töltötték az éjszakákat – bár az első éjszaka például 10 Celsius fokra csökkent a hőmérséklet. Az egy hét alatt az étkezések alkalmával a diákok terítették meg az asztalokat, majd el is mosogattak!

– Az egy hét alatt összesen 225 ezer lépés, 132 km került a túrázók lábába – összegzett Baranyai Sándor túravezető. – Jól előkészített táborhelyek, kiváló étkezési lehetőségek várták a diákokat – akik minden bizonnyal életre szóló élményekkel gazdagodtak! Igaz, előfordult, hogy nem volt térerő – ami néhány túrázót bizony elgondolkodtatott...