A budapesti Eiffel Műhelyházban tartott ünnepségen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár köszöntötte a jelenlévőket. A sportvezető beszédében hangsúlyozta, már a paralimpiai kijutás is óriási eredmény, s a parasportban is egyre nagyobb a versengés, ezt jól mutatja, hogy az első paralimpián 23 ország sportolói vettek részt, most pedig több mint 150 nemzet képviselői készülődnek a francia fővárosba.

Ekler Luca családi körben az eskütételkor

Fotó: Facebook/Ekler Luca paralimpikon atléta

– Parasportolóinknak nem pusztán a versenyeken kell kihívásokkal megküzdeniük, de az életben is nehezített pályán teljesítenek. Ők minden nap tanúbizonyságot tesznek a sportemberi mellett az emberi tartásukról. Okkal tekinthetünk példaképként rájuk – fogalmazott Schmidt Ádám. Hozzátette: hála és köszönet jár a sportolókat kísérő szakembereknek, egyesületeknek, a szövetségeknek, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, a családtagoknak, barátoknak is. Az eseményen átadták a Magyar Paralimpiai Bizottság díjait is. Magyarországot 13 különböző sportágban összesen 39 versenyző képviseli majd a francia fővárosban: heten úszásban, hatan-hatan kajak-kenuban és kerekesszékes vívásban, öten atlétikában, négyen asztaliteniszben, hárman sportlövészetben, ketten bocsában, egy-egy sportoló pedig erőemelésben, íjászatban, cselgáncsban, kerékpárban, lovaglásban és triatlonban.

Az atléták között szerepel a női távolugrás paralimpiai bajnoka, Ekler Luca is, aki augusztus 27-én utazik Párizsba és 31-én kezdi meg a versenyzést.

