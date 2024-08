A mögöttünk hagyott hosszúhétvégén utolsó állomásához érkezett a vasi C-kategóriás, kétfordulós kettes fogathajtó verseny. Nagygeresden a hazai hajtók mellett gyeplőt ragadtak a zalai, veszprémi és Győr-Moson-Sopron vármegyei versenyzők is.

A kétfordulós akadályhajtást egyszeri összevetéssel végül Komálovics Ottó (SCHOTT Lukácsháza SE) nyerte, mögötte ifj. Szájer József (Katafai Lovas SE) zárt a második pozícióban, míg a harmadik Novák Szabolcs (Savaria LSE) lett. Komálovics egyébként hibátlanul teljesítette mindkétszer az akadályhajtást, rajta kívül ez másnak nem sikerült.

Vadászhajtásban a gencsapáti Geröly Tibor (Főnix LE) bizonyult a legjobbnak, aki mögött sorrendben Novák Szabolcs (Savaria LSE) és Lócsi Miklós (Veszkényi Lovasegyesület) végzett.

Mindez azt jelenti, hogy véglegessé vált, kik indulhatnak a regionális és ob-döntőben. A vármegyei bajnokságot ifj. Szájer József nyerte Novák Szabolcs és Geröly Tibor előtt, így velük együtt heten képviselhetik Vast a szeptember 21-i lukácsházi regionális viadalon. A szeptember 28-i mélykúti országos bajnokságon pedig a vármegyei első három helyezett indulhat majd.

A vasi bajnok, ifj. Szájer József és népes csapata

– A korábbiakkal ellentétben idén mindössze egyszer lehetett hibázni a megyei fordulókban, hiszen a 6-ból 5 verseny is számított – fogalmazott ifj. Szájer József vármegyei bajnok. – Jól kezdtem Vasegerszegen, és utána Viszákon jött nekem a mélypont. Az 5 mérvadó versenyemből háromszor a legjobb, míg kettőn a második legjobb vasi lettem. Látszólag ez egy sima győzelem volt, de csak látszólag, mert mondjuk, ha az utolsó fordulóban csak negyedik lettem volna és Novák Szabolcs nyer, akkor most ő mondhatná magát bajnoknak. Nagyon küzdelmes versenysorozaton vagyunk túl, nehéz pályákkal, rendkívül erős ellenfelekkel és nagyon sokszor kellett jól hajtani, kevés hibalehetőségünk volt. Öt olyan vasi hajtó is volt, akik közül bárki bármikor nyerhetett volna. A tavalyi idény előtt háromszor is sikerült megnyernem a vasi bajnokságot, tavaly viszont minden szerencsétlenség megesett velem, ami megeshetett, idén azonban visszaadta a sors mindazt, amit egy évvel korábban elvett. Összességében ez már az ötödik bajnoki elsőségem vármegyei szinten, amiért köszönettel tartozom a családomnak, kiváltképp a feleségemnek, aki minden létező támogatást megadott. Egy darabig biztosan ez lesz az utolsó bajnoki címem, mert a szezon zárultával nyugdíjba mennem a lovaim. Ami pedig az ob-t illet, már egy jó csapatszerepléssel is elégedett lennék majd Mélykúton.