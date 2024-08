A komoly erőt és állóképességet igénylő sportág hazai legjobbjai mutatják meg tudásukat, felkészültségüket a hétvégén Körmenden - csak azok nevezhettek, akik bizonyos szintet már elértek funkcionális fineszben. A mezőny 48 főt számlál - köztük több vasi sportolót. Érdemes lesz például figyelni Mélykuti Árpádra, Kiss Csabára, vagy éppen a mezőny legidősebb versenyzőjére, a +60-as korosztályban induló Illés Gáborra - a női mezőnyben pedig Sümeghy Annára. A masters, 30 év feletti korosztály indul csatában - öt éves korosztályos váltással. Az idei körmendi versenynek különös jelentősége van, ugyanis a korosztályonként az első három helyezett kvalifikálja magát az idei, budapesti funkcionális fitnesz világbajnokságra - amelyet december 13-15-én rendeznek.

- Körmenden ilyen téttel bíró, ilyen erős országos mezőnyt felvonultató versenyt talán még nem is rendeztek - összegzett a főszervező, a Impulzus Crossfitness vezetőedzője, Szollár János. - A verseny sokrétű, roppant látványos lesz, a tesztek között megtalálhatók az állóképességi, erő, saját testsúlyos, ügyességi, kevert és teljesítmény feladatok - mindegyik sajátos követelményekkel és pontozási rendszerrel. Szombaton ás vasárnap is 9.30-kor kezdünk - szombaton reggel igénybe vesszük a körmendi sporttelepet, a folytatásban azonban teremben versenyzünk. Magam is kíváncsin várom, hogy milyen terljesítményre lesznek képesek az ország legjobb masters versenyzői! Mindenkit várunk, akit érdekel a verseny, aki érdeklődik a funkcionális fitnesz iránt!