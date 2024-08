Mozgalmas, izgalmas, nehézségektől sem mentes, ám roppant sikeres tavalyi szezont tudhat maga mögött a Haladás VSE NB I.-es futsalcsapata - amely a kupában és a bajnokságban is megvédte címét! Vagyis az új brazil edző, Ferraz Conde Felipe jól vizsgázott, első szezonjában hazai porondon rögtön tartolt a csapatával, a Bajnokok Ligájában pedig a legjobb 16 közé jutott. Mindezeket a sikereket annak ellenére érte el a csapat, hogy azért a Haladásnál fellépő anyagi nehézségeket természetesen a futsal szakosztály is megérezte. De a lényeg, hogy a HVSE ma már négyszeres bajnok (2021, 2022, 2023, 2024) és ötszörös kupagyőztes (2018, 2020, 2022, 2023, 2024) - nem vitás, hogy a zöld-fehér gárda a magyar futsal újkori történetének sikercsapata.

Az új 2024/2025-ös szezonnak kissé talakult kerettel, kissé talán szűkebb játékosállománnyal fut neki a csapat. Szalmás Zoltán, Luggi Longo, Henrique Diniz, Fehér Dániel és Kiss Patrik távozott. Míg érkezett három brazil légiós, Petterson Gomes Medeiros, Diogo Schlemper és Arnon Cassemiro - utóbbi ismerős lehet a Haladás-szurkolók számára, hiszen fél év spanyolországi szereplés után tért vissza a Rohonci útra.

-Nagyon jól sikerült a felkészülésünk, a játékosok mindet beleadtak, jó erőben, jó formában várjuk a bajnoki rajtot - mondta Ferraz Conde Felipe vezetőedző. - Természetesen eltart még egy ideig, amíg elérjük a legjobb szintünket, ami októberre van ütemezve, de ott tartunk, ahol most tartanunk kell. A tavalyi év eleje az ismerkedéssel telt, most ilyenre nem volt szükség, a játékosok már tisztában voltak a munkamódszerünkkel, gördülékenyen zajlott a munka. Csak két edzőmeccsünk volt, de egy nagyszerű lengyel csapattal játszottunk, és a futballunk minősége megmutatta, hogy jó úton járunk. Mindenki egészséges, csak Hadházi eltiltott, ugyanis a tavalyi utolsó fordulóban ki lett állítva.

-A játékoskeretünkben történt némi változás - folytatta Ferraz Conde Felipe. - Az alapcsapatból elvesztettük a légiósainkat, és Szalmást. Emellett szinte minden játékosunk kapott ajánlatot más kluboktól - ez is azt mutatja, hogy jól dolgozunk, mind a hazai, mind a nemzetközi porondon jó benyomást keltünk. Ez is a profi sport rész: távoznak játékosok, érkeznek újak, akiket be kell építeni a csapatba - ami azért idő kérdése. De meggyőződésem, hogy jó cseréket hajtottunk végre, jó játékosokat igazoltunk. Az új futballistáink némileg eltérő tulajdonságokkal, képességekkel rendelkeznek, mint a régiek: szerintem gördülékenyebb lesz a csapatjátékunk.