A címvédő HVSE könnyed győzelemmel kezdte a 2024/2025-ös szezont, 7-2-re gázolt el a vendég Nyírbátort. Míg a Nyíregyháza Berettyóújfaluban lépett pályára, ahol kicsikart egy értékes pontot, ugyanis 2-2-re végződött a rangadó.

Most egy jóval nehezebb felmérő vár a zöld-fehér alakulatra. A tavalyi szezont bronzéremmel záró Á Stúdió Futsal Nyíregyháza a mögöttünk hagyott kiírásban már okozott kellemetlen pillanatokat a szombathelyi csapatnak, mindkétszer hazai pályán: az alapszakaszban 4-1-re legyőzte a Haladást, majd a felsőházi rájátszásban ikszelt (4-4) esélyesebb ellenfelével. A Nyíregyháza együtt tartotta a tavalyi sikercsapata gerincét, sőt Harmati Tamás (DEAC), Fridrich Dávid (Veszprém) és a brazil-magyar Rafael da Silva (Berettyóújfalu) személyében három válogatott játékost is igazolt. Így pedig Lovas Norbert vezetőedző csapata idén is joggal pályázik a dobogóra.

Nem vitás, hogy, kemény csata, nehéz meccs vár a Haladásra.