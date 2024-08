A Haladás VSE a soproni idegenbeli és a Balatonfüred elleni hazai 0-0- után múlt vasárnap 4-3-re kikapott a Kelentől, jelenleg két ponttal a 13. helyen áll a szombatheli együttes Egy hellyel és egy ponttal előzi meg a 14. helyezett III, kerületi TVE-t, amely eddig gólzáporos meccseket vívott, hazai pályán 5-4-re kikapott az Újpest II.-től, aztán 4-3-ra Budaörsön, majd egy hete Budapesten 1-1-re végzett a Veszprémmel.

Vasárnap hazai pályán játszik a Haladás VSE Fotó: Unger Tamás

– A fővárosi együttes eddigi eredményei megtévesztőek, hiszen – ahogy még a bajnokság előtt is nyilatkoztam – véleményem szerint az első ötben van a helyük – mondta Szenczi Imre, a Haladás VSE vezetőedzője. – Nem mellesleg, a III. kerület eddig élcsapatokkal találkozott, szóval nem volt könnyű a sorsolása. No, de abban bízom, hogy mi is megnehezítjük a dolgát. Legutóbb a Kelen ellen fájó vereséget szenvedtük, visszanézve a meccset láthattuk, hátul buta hibákat követtünk el, aztán a játékvezető befújt egy véleményem szerint jogtalan büntetőt, emellett a hazaiak két gólja is lesgyanús volt. De foglalkozzunk magunkkal: tompán játszottunk és az első félidőben volt két olyan helyzetünk, amelyeket be kellett volna lőnünk. Tehát vasárnapra hátul és elöl is javulnunk kell. Fontos lenne a győzelem, hogy ne kerüljünk negatív spirálba – de tudjuk jól. a három pont megszerzése bravúr lenne. De erre készülünk! Nehéz sorozat előtt állunk, minden pontra, pontokra nagy szükségünk van. Varga Csaba és Buzás László sérült.