A soproni 0-0 után a 2. fordulóban - immáron a Haladás Sportkomplexumban - is 0-0-ás döntetlent játszott a labdarúgó NB III. Észak-nyugati csoportjában a Szombathelyi MÁV Haladás VSE együttese - az ellenfél a Balatonfüredi FC volt.

Szenczi Imre csapata két döntetlent játszott eddig Fotó: Unger Tamás

- Jogosnak tűnhet a kérdés, hogy ki fog itt gólt lőni? - mondta Szenczi Imre, a Haladás VSE edzője. - A játékunk minősége összehasonlíthatatlanul jobb volt, mint a kupameccsen, de amíg nem tudunk gólt, gólokat lőni, addig nem fog eredményességgel párosulni. Különösen az első félidőben voltak olyan jelenetek amivel elégedett voltam. Olyan labdabirtoklási fölényben voltunk, hogy ebből illene előnyt kovácsolni. Az ellenfél az játszotta, amire számítottunk. Labda ellen mélyen védekeztek, labdával pedig a hosszú indításokat, a kontrákat erőltették. Mi a támadó futballt ígértük így végig domináltunk a mérkőzésen. Több lehetőség mellett komoly ziccerig is eljutottunk, átlövésekkel is próbálkoztunk és pontrúgásokból is voltak helyzeteink. Ennyiből azért illene mérkőzéseket nyerni. A gyerekek nagyon sajnálják, hogy nem tudtak örömet és három pontot szerezni szurkolóiknak, akik végig buzdították őket. Nagyon hálásak azért a szeretetért amit tőlük kapnak. Ezért is, mindent meg kell tennünk, hogy még több minőségi helyzetet teremtsünk, aztán valaki majd csak megtöri ezt a gólcsendet.