A kellemes, napos időnek is köszönhetően szépszámú, 65 fős nevezés érkezett a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományőrző Egyesület amatőr úszóversenyére. Ezúttal is ideális körülmények várták a vállalkozó szellemű úszókat Bükfürdőn. Halmay Zoltán szülőfalujából, Magasfaluból (Vysoká pri Morave, Szlovákia) ismét különbusszal érkeztek versenyzők és kísérők. Andrej Dvoran, a település polgármestere indult és döntőbe is került a versenyen.

A 14 év alatti fiúk és lányok küzdelmében erdélyi sikereknek tapsolhatott a publikum. A Marosvásárhely melletti Mezőpanitról érkezett Bartha Gergő és Borbély Anna Zselyke egyaránt magabiztosan szerezte meg a győzelmet. Külön elismerést érdemel a mindössze 7 éves Horváth Olívia, aki egyedül tudott lépést tartani a győztes erdélyi kislánnyal és lett ezüstérmes.

A nők mezőnyének felét Magasfaluból érkező versenyzők alkották, de a győzelmet a fehérorosz Eugeniya Grigoryan szerezte meg. A kupa történetében először álltak rajthoz fehérorosz úszók és rögtön sikeresen is debütáltak. Bartha Anna révén mezőpaniti ezüstérem született.

Becsey János fővédnök a női győztes fehérorosz Eugeniya Grigoryannal

Fotó: Szakály Ferenc



A férfiak versenye volt ezúttal is a legszínvonalasabb. A korábbi győztesek közül a rekorder Dobre Norbert és Szabó Tamás is nevezett, akiknek két budapesti úszó, Kemény Barnabás és Stéger Milán személyében méltó vetélytársa akadt. Az elő- és középfutamban Dobre visszafogottan versenyzett, többen is jobb időt úsztak nála, de a döntőben a trónkövetelők ezúttal sem tudták megakadályozni, hogy az 50 yardos specialista megszerezze 16. aranyérmét.

Becsey János fővédnök a férfi győztes Dobre Norberttel

Fotó: Szakály Ferenc



A verseny fővédnöke, díjátadója Becsey János kétszeres paralimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok úszó volt, akinek sportolói múltja méltán lehet példaértékű a fiatalok számára.

Eredmények. Felnőtt. Férfi: 1. Dobre Norbert 25,94 (Szombathely), 2. Kemény Barnabás 26,75 (Budapest), 3. Stéger Milán 27,69 (Budapest). Női: 1. Eugeniya Grigoryan 39,91 (Fehéroroszország), 2. Bartha Anna 49,30 (Románia, Erdély, Mezőpanit), 3. Silvia Novovešká 1.20,97 (Vysoká pri Morave, Szlovákia). 14 év alattiak. Fiú: 1. Bartha Gergő 36,95 (Románia, Erdély, Mezőpanit), 2. Weidinger Márton 45,66 (Budapest), 3. Mathias Kvapil 49,47 (Csehország). Lány: 1. Borbély Anna Zselyke 50,18 (Románia, Erdély, Mezőpanit), 2. Horváth Olívia 52,05 (Szombathely), 3. Bozsó Nóra Éva 58,14 (Kőszeg). VN