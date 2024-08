Fotó: Unger Tamás

Ugyanakkor szerettem volna egy érmet hazahozni, ami nem sikerült, és ez azért fájt. Most, hogy már volt időm átgondolni a velem történteket úgy érzem, hogy inkább félig tele van az a bizonyos pohár. És igyekszem elfelejteni az negyeddöntős mérkőzésemet övező felhajtást - ami nagyon megviselt. A mérkőzés napján reggel úgy éreztem, hogy képtelen vagyok ringbe lépni, fejben annyira szét voltam esve. De aztán rendeztem a soraimat. Amikor beléptünk a csarnokba megdöbbentett, hogy a közönség nagy része algériai ellenfelemnek szurkol - ezen is túlléptem. A ringben már próbáltam magamat adni. Aztán a következő napokban a média főleg a Khelif elleni mérkőzésemmel foglalkozott - én azonban nem akartam ezzel témával foglalkozni. Azt mondtam a barátaimnak, a családomnak, hogy fiatal lányként mentem ki az olimpiára, de felnőtt nőként tértem haza Párizsból, fejben és mentálisan is erősebb lettem! Az a szeretet pedig ami a hazaérkezésemkor Kőszegen fogadott nagyszerű érzés volt - még most is beleborzongok, ha felidézem azt a délutánt, estét!

Adja magát a kérdés, hogy mennyire változott meg Luca élete - hiszen jelenleg az ország egyik legismertebb személyiségének, sportolójának számít.

- Jól éreztem magam Kőszegen, szerettem itt a kis burokban élni, edzeni, dolgozni, csendben, elszántan hajtani a céljaimért - folytatta Luca. - De bevallom, nem esik nehezemre az ismertség. A mai napig rengeteg interjút adok, számtalan felkérésnek, megjelenésnek teszek eleget - de volt olyan eset is, amikor nemet mondtam. Jó érzés példaképnek lenni, sok kislánynak inspirációt adni. A celeb világ azonban nem vonz - pedig érkezett felém ilyen jellegű megkeresés is... Én sportoló vagyok - és az is szeretnék maradni még jóideig. Valamint a jelenlegi helyzetem az önbizalmamnak is jót tett - ökölvívóként is magasabban jegyeznek, mint mondjuk egy-másfél éve. Jelenleg Budapest és Kőszeg között ingázok, a párom budapesti - imádok hazajárni, de nem egyszerű így a helyzetem. Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.