Soroksár SC–Viktória FC 0-2 (0-2). Soroksár, 200 néző, női NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, 2. forduló

Soroksár: Ascher – Hanász, Czinege, Bozsik (Csizmadia J., 60.), Benke (Miszlai, 72.) – Mucsi, Győrik, Jákri (Schmidt, 32.) Patkós (Földvári, 46.) – Nyul, Buzás. Edző: Dukon Béla.

Viktória FC: Schvirján – Csáki, Kovács V., Pintér – Nagy D. (Varró, 46.), Csizmadia Zs. (Csejtei, 63.), Kis, Németh M., Hécz (Gravencz, 66.) – Szil (Czakó, 76.), Kiss-Lantos. Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Kiss-Lantos (6.), Szil (37.).

A szombathelyiek remekül és góllal kezdték a mérkőzést. A 6. percben Pintér futott el a bal oldalon, pontos beadását Kiss-Lantos Hanna tíz méterről vágta a hálóba (0-1). A vasiak veszélyesebben futballoztak ellenfelüknél, elsősorban az indításokkal Kiss-Lantos gyorsaságát igyekeztek kihasználni. A 37. percben Kiss-Lantos futott el a jobb szélen, középre adott labdáját Szil tíz méterről a léc alá lőtte (0-2). Szünet után mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, de a csapatok egyik kapus eszén sem tudtak túljárni. A viktóriások taktikusan, éretten futballoztak, ha kellett, jól segítették ki egymást, ellenfelük elöl jól zárták le a területeket.

A nagy hőség ellenére sok párharccal tarkított, remek iramú mérkőzést vívtak a csapatok. A vendégek érett futballt bemutatva teljesen megérdemelt győzelmet arattak.

Markó Edina: – Felkészültünk ellenfelükből, az első félidőben megérdemelten jutottunk kétgólos előnyhöz, szép találatokat szereztünk. A második félidőben váltottak a soroksáriak, amelyre mi is reagáltunk – úgyhogy nagy taktikai csata is folyt a pályán. Ebben a játékrészben már nem a labdabirtoklásra törekedtünk, hanem inkább kontrákkal próbálkoztunk – újabb gólokat is szerezhettünk volna. Mindenki beletette a részét a mai sikerbe, annak külön örülök, hogy az eddigi két bajnokinkat kapott gól nélkül lehoztuk

További eredmények: Ferencvárosi TC–Astra 5-1, Szekszárd–Puskás Akadémia 0-1, Diósgyőr–ETO FC Győr 2-4, MTK–Budapest Honvéd 5-0, Kész-St. Mihály-Szeged–Pécsi MFC 0-3.

Az FTC Bajnokok Ligája kötelezettsége miatt a következő fordulóban az FTC–Viktória mérkőzést október 2-ra halasztották.