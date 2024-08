- Tudtuk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés elé nézünk és ez így is lett - nyilatkozta Szenczi Imre, a Haladás VSE vezetőedzője. - Változtattunk egy kicsit a mai játékunkon, így egy kicsit mélyebbről kezdtük a védekezésünket, hogy ne nyíljanak túl nagy területek az ellenfél gyors támadói előtt. Így is Horváth Alex bravúrjára volt szükség, hogy megóvjuk a kapunkat a góltól. Ezután sikerült kiegyenlíteni az ellenfél fölényét, majd ennek eredményeként egy szépen végigvitt támadásunkat góllal fejeztünk be. Még ebben a félidőben sérülés miatt cserélnünk kellett és ez nagyban meghatározta a második játékrészt is. A második félidőben nagy erőket mozgósított a kerület és 2 perc alatt megfordította az állást. Kapott góljainkat egy óriási védekézési hiba és egy könnyelműség előzött meg. Ekkor elúszni látszott az első félidő munkája, de egy újabb parádés támadást követően kiegyenlítettünk. Ez után szinte egykapuzott a vendég csapat, nekünk a védekező feladat jutott. Egyszer -egyszer kiszabadultunk, de komoly veszélyt már nem nagyon tudtunk kialakítani. Összességében az egy pontot talán megérdemeltük, volt két felépített támadásból szerzett gólunk és egy óriási szív és akarat, hogy legalább az egy pontot itthon tartsuk. A sérülés miatti az addigi viszonylagos szervezettségünk megbomlott így a második félidőre a játék minősége nagyot zuhant. Ráadásul egy jó, az élmezőnyhöz tartozó - mert oda fog tartozni - csapat ellen játszottunk, akik ellen mindent megtettek a játékosok a sikerért.

Támadásban a Haladás VSE Fotó: Unger Tamás