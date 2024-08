Aki ismeri, tudja: ha Miki kitűz egy célt, mindent meg is tesz annak érdekében, hogy elérje. Most is így volt. Futásban például nulláról kellett felépítenie magát, hiszen 2018 óta a kerékpározásra koncentrált. Az uszodai edzés mellett – ha az időjárás engedte - a rohonci tóban gyakorolta a nyílt vízi úszást. Ám ne gondoljuk, hogy a nem kevés időt és energiát felemésztő fizikai és mentális felkészülés elegendő egy ilyen versenyhez. Miki is már-már tudományos alapossággal tervezte meg a versenyzése minden mozzanatát, így például azt is, hogy az úszás után a tóból kilépve a depóban hogyan törli meg a lábát, hiszen az apró kavicsok, a lábon maradt kosz hosszútávon véresre dörzsölheti az ember lábát.

A frissítés és az energiapótlás is lényeges, de Miki azt mondja, a futás alatt erre is ráérzett, és a több mint harminc fokban, a folyamatos hűtésre figyelve a víz, sótabletta, gél, kóla körönként más-más kombinációja bevált.

Miki a célidőként kitűzött 11 órán belül – a „hivatalos” mérés szerint 10:59:01 alatt - célba ért, kategóriájában hatodik, a 376 induló közül pedig a 21. lett, és ahogy tervezte, vasi versenyzőtársait is megelőzte. Elmesélve, leírva és olvasva egyszerűnek tűnik ez az egész, de Miki arcáról még napokkal a verseny után is leolvashatjuk, hogy rendkívül sok munkát tett a felkészülésbe. És persze azt is, hogy minden erőfeszítés és lemondás megérte, hiszen hihetetlenül jó érzés, hogy megcsinálta, és másodszor is Ironman lett. De lám: a kemény, a versenyzése minden apró mozzanatát megtervező és tizenegy órán át kontrolláló triatlonista is elgyengül néha. Miki szemei is furcsán csillognak, amikor meséli, hogy az utolsó száz métert a lányaival, a 14 éves Sárával és a 11 éves Pannival futotta, velük ért be a célba, ahol az érem mellé kapott, „Köszönöm” felirattal díszített rózsát átadta a kedvesének - Szigeti Ibolya bv. őrnagynak -, aki sportszerető, ugyancsak számos versenyen bizonyított egyenruhásként a felkészülés során is végig támogató társa volt.