A hatszoros bajnok, egyben címvédő, kétszeres kupagyőztes sárga-fekete Bajnokok Terén, vagyis a városháza előtt ütötte fel a főhadiszállását. Délelőttönként kisebb-nagyobb játékokat szerveznek a karneválozóknak, lesz kosárra dobás, akadálypálya. Délutánonként pedig a Falco-szurkolók találkozhatnak a csapat játékosaival, a stáb tagjaival is. Kellemes beszélgetések, autogram-osztás, és fotósarok is várja az érdeklődőket – ahol a játékosokkal, valamint a korábbi évek kupáival is fotózkodhatnak a rajongók. Szombaton pedig a teljes csapat részt vesz az esti felvonuláson – sőt, a felvonuláson fontos szerep jut Gráczer György ügyvezetőnek!

A karnevál hétvégéjén kinyit a Falco Shop is (13.00-19.00), ahol a bajnokcsapat-pólók mellett egyéb relikviákat is meg lehet majd vásárolni.