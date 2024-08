Az esztendő legrangosabb utánpótlás-világversenyét, az U20-as világbajnokságot augusztus 27-31. között a perui Limában rendezik – a nevezések lezárulta után immáron hivatalos, nem kevesebb, mint húsz tehetségünk vehet rajta részt. Mindez azért is nagy szó, mert a szövetség kvázi emelte a tétet, a vb-szinthez a legtöbb versenyszámban saját szintet rendelt hozzá.

Viszkeleti Villő sokat készült az U20-as vb-re

Fotó: Unger Tamás

A hazai atléták között szerepel két vasi is. Viszkeleti Villő a nők között képviseli a szombathelyi színeket a Dobó SE versenyzőjeként.

– A vb utolsó ügyességi száma lesz a női kalapácsvetés döntője – fogalmazott Németh Zsolt, a Szombathelyi Dobó SE mesteredzője, aki ott lesz Villő mellett a vb-n. – A kínai és a ciprusi ellenfél kiemelkedik a mezőnyből, viszont a 3-6. helyig nagyon sűrű a mezőny, bárhova odaérhet, az éremszerzés várakozáson felüli eredménynek számítana. Fiatal versenyzőkről beszélünk, akiknek nem lesz túl sok idejük az akklimatizálódásra, úgyhogy magam is kíváncsian várom, miként birkózik meg a körülményekkel Villő, akinek szerencsére azért már ebben is van tapasztalata. Rengetegetedzett, végigdolgozta a nyarat, nagyon jól teljesített évközben. Sokat javult, nemcsak az egyéni csúcsa, hanem az átlaga is a tavalyi évhez képest, úgyhogy bizakodóak vagyunk, ő is, meg mi is, reméljük, minél jobb eredményt ér el. Azt tudjuk, hogy száraz idő lesz 15-19 fokkal, úgyhogy az időjárás ideális lesz.

Viszkeleti Villő pénteken lép először dobókörbe a selejtezőben, ahol remélhetőleg bedobja magát a vasárnapi döntőbe.

A férfiak között érmes esélyekkel vágott neki a hosszú útnak a Haladás VSE kalapácsvetője, Szabados Ármin, aki a tavalyi U20-as Eb-n ötödik lett.

A HVSE kalapácsvetője, Szabados Ármin érmes reményekkel utazik az U20-as világbajnokságra

Fotó: HVSE



– Nincsenek komoly elvárásaim Árminnal szemben – nyilatkozta Lezsák Balázs, a HVSE edzője. – Alapvető célunk, hogy önmagához és az utolsó hét edzéseredményéhez képest jól dobjon. Vasárnap utazunk, és Árminnak már kedden selejteznie kell. Nem tudom, hogy a hét órányi időeltolódás, mennyire hátrányosan érintheti, de a csütörtöki döntőre már biztosan rendben lesz. Jelenleg második a világranglistán, az is elképzelhető, hogy talán harcban lesz az aranyért. Viszont, ha nem állhat dobogóra, azt kudarcként éljük meg mindketten. SD