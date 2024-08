A komoly erőt és állóképességet igénylő sportág hazai legjobbjai mutatták meg tudásukat, felkészültségüket Körmenden. Összesen 48-an neveztek, három versenyző azonban sérülés miatt kénytelen volt visszalépni, így 45 főt számlált a mezőny - több vasi sportoló rajthoz állt. A masters, 30 év feletti korosztály számára írták ki az országos bajnokságot. Az idei körmendi versenynek különös jelentősége volt, ugyanis a korosztályonként az első három helyezett kvalifikálta magát az idei, budapesti funkcionális fitnesz világbajnokságra - amelyet december 13-15-én rendeznek.

A vasi sportolók közül ketten is kiemelkedő teljesítménnyel rukkoltak elő: a szombathelyi Mélykuti Árpád megnyerte a +50-es korosztály küzdelmeit, míg a sárvári Illés Gábor - a mezőny legidősebb tagjaként - a +60-as korosztályban diadalmaskodott. Ezzel mindketten kvalifikálták magukat az idei budapesti világbajnokságra.

- Körmenden ilyen téttel bíró, ilyen erős országos mezőnyt felvonultató versenyt talán még nem is rendeztek - összegzett a főszervező, a Impulzus Crossfitness vezetőedzője, Szollár János. - Amúgy mind a sportolók, mind az országos szövetséget képviselő munkatársak részéről rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk - mindenki elégedett volt a szervezéssel, a körülményekkel. Maga a verseny remekül sikerült, nagyszerű teljesítmények születtek - ráadásul a látványos, sokrétű, embert próbáló feladatok a közönség tetszését is elnyerték . Tervezzük, hogy a jövőben rendezünk hasonló jellegű erőpróbákat, akár más korcsoportokat is megcélozva.