Augusztus utolsó hetében a nemzetközi és a honi kick-box élet legnagyobb rendezvényére kerül sor Budapesten a BOK (Budapesti Olimpiai Központ) csarnokban. Itt rendezik meg a junior és a gyermek kick-box világbajnokságot, amelyen 68 ország 2255 versenyzője 3092 nevezéssel indul majd el.

Pénteken és szombaton megérkeztek a csapatok a viadal helyszínére, ahol regisztráció, mérlegelés ill. orvosi vizsgálat várt rájuk. Vasárnap tartották a hivatalos értekezletet, a bírók továbbképzését és eligazítását és a hivatalos sorsolást. Hétfőn délelőtt 9 és 10 óra között tartották a hivatalos megnyitó ünnepséget a BOK csarnokban, majd 10.30-tól kezdve egészen este 19 óráig zajlottak a selejtezők az első versenynap részeként. A résztvevő országok szövetségi elnökeinek fogadást rendeztek.

A Controll SE nyolc kick-boxolót indít

Forrás: Controll SE



Kedden folytatódnak a selejtezők csakúgy, mint szerdán és csütörtökön. Pénteken kerül sor a döntők és az eredményhirdetés első részére. Szombaton pedig a döntők második részét bonyolítják le 10 órától.

A szombathelyi Controll SE nyolc válogatott versenyzővel vesz részt a hazai rendezésű vb-n. Már az elmúlt években is látszódott, hogy a Controll SE kick-box szakosztálya a tatami szakágak mellett egyre több versenyzőt tud a ring szakágakban a válogatottba juttatni. Jelen állás szerint a vb-n hat versenyző full-contact szabályrendszerben, kettő pedig a light- és kicklight szabályrendszerben indul. A controllos sportolók az egész nyarat végigedzették, tudatosan és alázatosan készültek az év legrangosabb versenyére. Az egyesület szakemberei azt remélik, hogy ez eredményekben is megjelenik majd a ringben és a tatamin is.

Az Agrobio kick-boxolója, Bedi Miklós

Forrás: Agrobio Classic Kick-Box és Box Club



A szintén szombathelyi Agrobio Classic Kick-Box és Box Club három versenyzővel képviselteti magát a budapesti világbajnokságon. Polgár Patrícia kadet II.-es korcsoportban +65 kg-ban light-contactban méreti meg magát. Kárász Lilia junior 60 kg-ban, Bedi Miklós pedig junior 63 kg-ban pointfighting szabályrendszerben indul.

A körmendiek kick-boxolója, Horváth Szabolcs

Forrás: Castrum Sec-Dinamica SE Körmend



A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend kick-box szakosztály kiválósága, Horváth Szabolcs full-contact szabályrendszerben küzd a budapesti világbajnokságon. A Rába-partika fiatal versenyzője gond nélkül átesett a mérlegelésen és a regisztráción.