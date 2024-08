A rövid nyári szünet után ismét felpörögnek az események a kamion Európa-bajnokságon, a hétvégén a csehországi Most-ban folytatódik a sorozat (a szezon első felében Olaszországban, Szlovákiában, Belgiumban és Németországban versenyzett a mezőny). A Révész Racing ötszörös Európa-bajnoka, Kiss Norbert magabiztosan vezet összetettben a bajnokság felénél: 13 győzelmet (!) aratott és 233 pontot szerzett eddig. A címvédő – és nem titkoltan címvédésre törő – szombathelyi pilóta több mint ötven pontos előnnyel előzi meg a német rivális Jochen Hahnt (178), a harmadik helyen álló szintén német Sascha Lenz (131) pedig már 102 pontos hátrányban van.

– Egyéni és csapatbajnoki címek tekintetében is van olyan, aki többet szerzett nálam, nálunk. Ezért nagyon szeretném, ha a Révész Racing válna minden idők legsikeresebb kamion Eb-csapatává, én pedig szeretnék minden idők legeredményesebb versenyzője lenni. Ez motivál. Ehhez még legalább két sikeres év kell, és bízom abban, hogy csapat szinten még tovább tudunk fejlődni – vezette fel a szezon második felét Kiss Norbert.

A szombathelyi pilóta bár nagy előnnyel vezet, nem lehet teljesen nyugodt, Hahn ugyanis szintén nagyon gyors. A hétvégi cseh pályát viszont jól ismeri Kiss Norbert, többször tesztelt is a versenyidőszakon Mostban. A 4,2 km hosszú aszfaltcsíkot 21 kanyar tarkítja. Pénteken a szabadedzésekkel kezdődik a program, majd szombaton 12 órakor rendezik az első, 16.10-kor pedig a harmadik futamot. Vasárnap újabb két futam következik: 13.15-kor és 16.50-kor dübörögnek fel a motorok. A hétvégére zömében napos időt jósolnak meteorológusok, de futó záporokra is van esély, amely még izgalmasabbá teheti a versenyt.

A 2025-es szezonból még négy versenyhétvége van hátra. A hátralévő menetrend, augusztus 31.–szeptember 1.: Most, Csehország. Szeptember 14-15.: Poznan, Lengyelország. Szeptember 28-29.: La Mans, Franciaország. Október 5-6.: Jarama, Spanyolország. TG