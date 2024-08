Zalaegerszegen rendeték az utánpótlás és sprint távú ranglista verseny, amely a Duna magas vízállása miatt előző héten elmaradt bajai verseny helyett az Ifjúsági, Junior és Sprint távú Triatlon Országos Bajnokság is volt egyben. Délelőtt a kisebbek ranglista futamai zajlottak. Az újonc 2-es korcsoportban a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub három versenyzője is rajthoz állt és jó volt látni, hogy egy év alatt mennyit fejlődtek. A célba végül Gaján Péter 5. (18. induló közül), Gurisatti Ádám 14. és Tislerics Mihály 17. helyen ért be. A gyermek korosztályban Kovács Levente 3. helyen (40), Dán Ábel 39. helyen végzett. A serdülőknél a fiúknál Gurisatti Péter a 18. helyre (52 indulóból) tudott befutni a verseny végére. A lányoknál Hóbor Enikő 12. (45), Ürmös Panka 25. és Jelencsics Alíz 33. helyen végzett. A délutánra a két sprint távú futam maradt, ami egyben az országos bajnokság volt az elmaradt bajai verseny miatt. Sajnos a kőszegiek közül sokan betegséggel küzdöttek az elmúlt hetekben. Volt, aki már kifele jött belőle, de még nem volt sok ereje és volt, akin csak a versenyzéskor látszott, hogy nincs rendben. Az ifi fiúknál Hóbor Álmos 36., a junior lányoknál Kulcsár Amira Zsóka 5. (21), Stumpf Anna 8. lett. A junior fiúknál Medvegy András révén országos bajnoki dobogós helyezésnek örülhettek a kőszegiek, hiszen 3. helyen ért be a juniorok között, itt Laki Barnabás 13. lett míg Hóbor Zalán az U23-asok között lett 10., végig küzdötte a versenyt, de nem volt jól.

Majd a Kőszegi Triatlon és Úszó Klub öt utánpótlás korú versenyzővel vett részt a tiszaújvárosi triatlon junior Európa Kupa futamokon – három fővel pedig az utánpótlás gálán.

Hóbor Enikő jól versenyzett Tiszaújvárosban Fotó: Kőszegi Triatlon és Úazó Klub

Az első napon a junior és elit triatlon Európa Kupa előfutamait rendezték meg. A lányok és a fiúk három-három előfutamban rajtoltak, hogy megszerezzék a másnapi döntőben való induláshoz szükséges helyezések egyikét. Először a junior lányok indultak, köztük Kulcsár Amira és Stumpf Anna az első előfutamban. Sajnos nem sikerült túl jól az úszás vége, de Amira a kerékpározás és futás során egészen az 5. helyig tudott előre jönni, így Ő bejutott a másnapi döntőbe. A junior fiúknál a második előfutamban Hóbor Lehel és Laki Barnabás állt rajthoz. Lehel a mezőny elején jött ki az úszásból és végül az első bolyban tekerve a futáson is sikerült biztos bejutó helyen, negyedikként célba érni. Barninak sajnos nem sikerült ilyen jól az úszás, így a mezőny hátsó részében tudott csak tekerni és a futáson már nem tudott bejutó helyre felfutni a nagy hátrány miatt. A harmadik futamban Medvegy András állt rajthoz. Sajnos az úszáson nem tudott igazán jól indulni és végig küzdelmes úszásban volt része, a kerékpáron is maradt különbség az élbolyhoz képest, így nagyon kellett futni, hogy még legyen esély a bejutásra (ezzel nem is volt gond). András végül a 11. helyen ért célba a mezőny legjobb futó idejét teljesítve, de sajnos végül ez sem volt elég a bejutáshoz. 4 másodperccel első kiesőként maradt le a döntőről. Ez végül azért volt még fájóbb, mert a döntőben összeért a teljes mezőny és futóverseny döntött a helyezésekről. A versenyről tudni kell, hogy ezen a pályán van a legközelebb a rajthoz az első fordító bója, így kiemelten fontos, hogy jól tudjanak rajtolni a versenyzők, mert szinte egyszerre úsznak rá az első fordítóra, aki hátra kerül, az nem tud úszni utána hosszú másodpercekig és egyre jobban lemarad az élmezőnytől. Másnap az utánpótlás gála futamai és az Európa Kupa döntői kerültek megrendezésre. Az utánpótlás gálára a kőszegiektől Hóbor Enikőt hívták meg a serdülő lány futamra. Míg a fiúk közül Kovács Levente a gyermek korcsoportban, Gurisatti Péter pedig a serdülő fiúk futamában állhatott rajthoz. Először Levente rajtolt el a klub versenyzői közül. Ügyes versenyzéssel a végén jó hajrával Levente az 5. helyezést érte el. A serdülőknél a fiúk versenyében Gurisatti Péter indult. A kerékpáron jól tartotta magát a futáson pedig nagyon szépen jött fel és ért be a 14. helyen. A lányoknál Hóbor Enikő a vízből 5-7. helyen jött ki, aztán egy nyolc fős bolyban tekert. Végül a futáson szép egyenletesen erős futással a 4. helyen ért célba. Kora délután került sor a junior fiúk és lányok döntőjére (1-1 kőszegi versenyzővel a rajtnál). Kulcsár Amira a lányok mezőnyében ismét jól indult az úszáson, de még nem bírja végig az úszás távot elég erősen. Kerékpáron pár fővel együtt a futáson próbált még egyre előrébb jönni. Végül jó futással a 23. helyen ért célba.Hóbor Lehel a fiúk mezőnyében a 2. helyen jött ki a vízből jó úszás után. Náluk egy nagy boly alakult ki és futóverseny lett a vége. Itt Hóbor Lehel a 14. helyet szerezte meg.

Hóbor Zalán betegsége miatt nem tudott elindulni, emiatt a nevezését lemondták a kőszegiek.