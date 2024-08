Maccabi Tel Aviv–FK Backa Topola (szerb) 3-0 (1-0). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 400 néző, Európa-liga selejtező, rájátszás, 1. mérkőzés, vezette: Gishamer (osztrák).

A Maccabi három gólt lőtt ellenfelének Stzombathelyen Fotó: Maccabi Tel Aviv

A közel-keleti konfliktus miatt az izraeli együttesek hazai, nemzetközi mérkőzéseiket Izraelen kívül kell lejátszaniuk. A Maccabi Tel Aviv a litván FK Panevezys (3-0) Európa-liga meccsét már a Haladás Sportkomplexumban rendezte – miként a csütörtök esti, délvidéki Bácskatopolya ellenit is. Az izraeliek a 26. percben Turgeman góljával szereztek vezetést, majd a 42. percben Djordjevics utolsó emberként szabálytalankodott – a játékvezető kiállította a topolyai védőt. Miként a 45+2. percben durvaságért Banjacot is – így a vendégek kilenc főre fogyatkoztak. Szünet után a 62. percben Perec, a 83. percben Madmon talált be, beállítva ezzel a 3-0-ás végeredményt