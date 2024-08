FK Szakonyfalu (III.)–Mezőörs KSE (Győr I.) 0-22 (0-9). Szakonyfalu, v.: Kocsis A.

Szakonyfalu: Sömenek – Beke, Stájer, Dömötör (Császár), Vajda R., Vajda M., Réczeg, Ropos, Horváth K., Farkas A., Farkas H. Játékos-edző: Dömötör Tamás.

Gólszerzők: Dávid (8), Szántó (3), Venczel (3), Végh (3), Molnár T. (2), Nagy K., Papp Sz., Kreicz.

Az alapos átalakuláson átesett, létszámgondokkal is küszködő hazai csapat nem tudta felvenni a versenyt komoly erőt képviselő ellenfelével - az eredmény reális.



Nyergesújfalu SE (Komárom I.)–Szombathelyi MÁV Haladás VSE (NB III.) 0-3 (0-0) - hosszabbítás után. Nyergesújfalu, v.: Németh G.

HVSE: Horváth Al. – Varga Cs., Kovács B., Ferencz (Árvay), Fábián (Szenczi), Szakály, Likerecz (Czuczi), Fehér (Horváth Ar.), Dezamits (Hári), Tarján (Horváth M.), Jancsó. Edző:

Gólszerzők: Hári (117.), Jancsó (96.), Jakobi (öngól, 110.).

- A mérkőzés elsődleges feladata a fizikális terhelésen volt - kezdte az összegzést Szenczi Imre, a HVSE edzője. - Ezt túl is teljesítettük 30 perccel. A játékunkat is szerettük volna tovább csiszolni, de ez ma nem igazán sikerült, mert egy betömörülő ellenfél ellen türelmetlenül szőttük a támadásainkat. Az első félidőben kisebb lehetőségeink voltak, de kidolgozott helyzeteket nem, illetve kevésszer tudtunk felépíteni. A másodikban már voltak lehetőségeink, ami nem volt elég a gólhoz. A hosszabbításban az erejével teljesen elkészülő ellenfél ellen már a játékunk minősége és a helyzeteink száma is kedvezően változott - így sikerült három gólt lőni. Az eddig nem, vagy kevesebbet játszó játékosoknak sikerült játékperceket biztosítani, de a játékfelfogásunkat még egységesíteni kell, hogy mindenki egyformán gondolkozzon egy adott játékfeladaton, játékhelyzeten. Ha ez sikerül, akkor játékunk minősége is ugrásszerűen javulhat.