Vasárnap, 16,30: Kertigepvilag.hu Böde (Zala II.)–Alpok-Zirkon Vép VSE (I.), Rábatótfalui SE (II.)–Zalaszentgróti VFC (Zala I.).



– A Nyergesújfalu ez elmúlt két évben bajnoki címet nyert a vármegyei I. osztályban, csak nem vállalta az NB III.-at, vagyis egy jó erőt képviselő csapat fogad minket – mondta Szenczi Imre, a HVSE edzője. – Ennek ellenére természetesen szeretnénk nyerni, továbbjutni. Már számíthatok az első, soproni bajnokit adminisztrációs okokból kihagyó Jancsó, Tarján, Szakály trióra – és ha minden jól alakult, talán Dezamits papírjai is rendben lesznek. Rövid felkészülés van mögöttünk, csupán a harmadik hétnél tartunk, most elsősorban a fizikai felkészítésen van a hangsúly – a mérkőzést is ennek a szellemében fogjuk lejátszani.



– Szerintem két hasonló erőt képviselő csapat fog pályára lépni – vélekedett Hegyi László, a Király SE mestere. – De hazai pályán játszunk, szeretnénk minél tovább jutni a kupában – a győzelem a célunk! Vannak gondjaink, Horváth András megsérült még a felkészülési időszak elején, sajnos hosszabb kihagyás vár rá, a frissen igazolt Németh Milán pedig még nem bevethető – a többi új igazolásunk viszont ott lesz a keretben. Formálódik a csapatunk, nem nézünk ki rosszul, ez a mérkőzés pedig egy jó erőfelmérő lesz, hogy hol tartunk a felkészülésben. TG